AFP • 3 Abr 2020 - 01:23 PM

Javier Lara tiene 29 años y no tenía ninguna patología previa cuando se contagió el nuevo coronavirus. Igual estuvo once días ingresado en un hospital de Ronda, en el sur de España, de los cuales dos días en cuidados intensivos. Ya recuperado, asegura que "no es fácil" sobrellevar la enfermedad.