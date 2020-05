Los estudiantes franceses empiezan a regresar a las aulas

AP - Associated Press • 12 May 2020 - 06:51 AM

Los estudiantes franceses empezaban a regresar el martes a las aulas mientras el país levanta de forma gradual las medidas de confinamiento impuestas hace dos meses para frenar la propagación del coronavirus.

El 86% de los centros de preescolar y primaria reabrirán sus puertas esta semana, dijeron las autoridades.

Publicidad

La mayoría de las escuelas del país comenzaron a recibir alumnos el martes. En la capital, París, los colegios reabrirán el jueves.

Las clases estarán limitadas a un máximo de 10 estudiantes en preescolar y de 15 en cursos superiores. Los alumnos tendrán que mantener una distancia física con sus compañeros y lavarse las manos varias veces al día. Los maestros deben llevar mascarilla.

Publicidad

La asistencia a la escuela no es obligatoria. El gobierno permite que los padres dejen a sus hijos en casa por temor al COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, ya que Francia es uno de los países más golpeados por la pandemia en el mundo.

En las regiones con menos casos confirmados, se espera que las escuelas secundarias reabran la próxima semana, y por el momento no hay fecha para la reapertura de los centros de educación superior.

Hasta el martes, las autoridades francesas confirmaron cerca de 140.000 contagios y más de 26.000 decesos.