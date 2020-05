Enfermera mexicana que pidió respeto contrajo coronavirus

AP - Associated Press • 13 May 2020 - 06:28 AM

Una coordinadora de enfermeras mexicana que llegó al corazón del país con su emotivo llamado al respeto para los profesionales de la salud dijo el martes que dio positivo al nuevo coronavirus.

Fabiana Zepeda es la jefa de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El organismo retuiteó un mensaje de su cuenta personal en el que explicaba que se había aislado tras dar positivo al COVID-19, la enfermedad causada por el virus.

A finales de abril, Zepeda participó en la conferencia de prensa diaria del gobierno sobre el coronavirus. En ese momento, dijo que las enfermeras habían sufrido 21 agresiones o casos de abuso desde el inicio de la pandemia, aparentemente por temor a que pudiesen propagar el virus.

La voz de Zepeda se quebró al contar que se les había dicho que dejasen de usar sus uniformes por la calle para evitar ser objeto de abusos o discriminación.

“Estas agresiones han golpeado fuerte al gremio, al trabajador de la salud”, dijo Zepeda entonces. “Estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias”.

El IMSS escribió en su cuenta de Twitter el martes que sabemos “que pronto nos mostrará que su mayor fortaleza es no rendirse, la esperamos de regreso para dirigir al ejército de enfermeras y enfermeros que son el corazón del #SeguroSocial”.

El coronavirus ha matado a 111 profesionales sanitarios en el país y ha infectado a entre 8.500 y 15.000 trabajadores de hospitales. Entre los fallecidos hay 66 doctores, 16 enfermeras y otros 29 trabajadores hospitalarios, incluyendo personal de apoyo, dentistas y técnicos de laboratorio, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Por el momento hay 8.544 casos de COVID-19 confirmados entre trabajadores médicos del país y otros 6.747 casos sospechosos, muchos de ellos a la espera de conocer los resultados de las pruebas.

La cifra total de contagios confirmados en la nación subió a 38.324, con 3.926 decesos, aunque las autoridades han reconocido que probablemente el número sea mucho mayor.

En la mayoría de los pacientes, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados como fiebre y tos, que suelen desaparecer en dos o tres semanas. Pero en otros, especialmente en personas mayores o con problemas médicos previos, puede derivar en enfermedades graves, incluyendo neumonía, o incluso la muerte.