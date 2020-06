AFP • 30 Jun 2020 - 12:07 PM

El doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, advirtió este martes que Estados Unidos podría llegar a tener 100,000 casos nuevos de coronavirus diarios si no se toman medidas para frenar la pandemia.

"Ahora estamos teniendo 40,000 nuevos casos diarios", dijo el experto en una audiencia ante el Comité de Salud y Educación del Senado. "No me sorprendería si llegamos a 100.000 diarios si esto no cambia".