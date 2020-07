AFP • 6 Jul 2020 - 04:18 PM

El mandatario peruano Martín Vizcarra criticó este lunes una reforma aprobada por el Congreso que despoja de inmunidad al presidente, ministros y parlamentarios, al poner en duda su aplicación porque hubo vicios de "inconstitucionalidad" en su aprobación.

"Es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria", afirmó Vizcarra.

El Congreso aprobó el domingo en tiempo récord esta reforma, agregando a la iniciativa original del gobierno el fin del fuero del presidente y de los ministros.

El parlamento lo hizo horas después de que Vizcarra anunciara el domingo que sometería a referéndum en 2021 la eliminación de la inmunidad parlamentaria. El presidente tomó esa decisión al ver que su iniciativa para quitar inmunidad a los legisladores no consiguió el sábado los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso.

La inmunidad ha permitido a ciertos políticos eludir la prisión tras ser condenados por la justicia.

"Sacaron una aprobación de una inmunidad completamente distorsionada donde incluyen al presidente. Nos quieren tomar el pelo a los peruanos", dijo Vizcarra a periodistas en una visita a la región norteña de Tumbes.

"La han distorsionado (la propuesta de reforma), seguro alguien irá al Tribunal Constitucional para dejarla sin efecto. Entonces, la inmunidad parlamentaria continuará" como hasta ahora, señaló el mandatario, que ha alcanzado altos niveles de popularidad (ahora tiene 70%) por su cruzada contra la corrupción, uno de los males de Perú.

Vizcarra afirmó que no tiene temor de ser privado de su inmunidad.

"Si quieren algo contra el presidente, aquí estoy", señaló, en el primer choque con el Congreso que asumió a fines de marzo.

"No tengo ningún temor a que me quiten la inmunidad presidencial, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad en toda mi vida", agregó.

El presidente del Congreso, Manuel Merino, anunció que la reforma deberá ser ratificada en la siguiente legislatura, que empezará el lunes.

Vizcarra lanzó su cruzada contra la corrupción en 2018 después de asumir en sustitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), forzado a renunciar por el fujimorismo, que dominaba el Congreso, por denuncias de corrupción.

Cuatro expresidentes, entre ellos Kuczynski, están salpicados por el escándalo de pagos ilegales por parte del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, lo mismo que la opositora Keiko Fujimori.

Tras recurrentes choques de poderes, Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de septiembre de 2019 y convocó a nuevos comicios legislativos, efectuados el 26 de enero, en los que el fujimorismo (derecha populista) recibió un voto castigo y perdió su abrumadora mayoría.

Ahora el parlamento lo dominan partidos de centro-derecha, pero ninguno tiene mayoría absoluta.