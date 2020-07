AFP • 7 Jul 2020 - 09:16 AM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dio negativo a la prueba de COVID-19 que se realizó, pese a no presentar síntomas, por el viaje que hará este mismo martes a Estados Unidos.

"Me hice la prueba porque tengo que salir del país, aunque, repito, no tengo ningún síntoma, y por eso no me había hecho la prueba", dijo este martes López Obrador en su habitual conferencia matutina.

López Obrador viaja la tarde de este martes a Washington en vuelo comercial para una visita oficial de trabajo entre el miércoles y jueves. Sostendrá una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, enfocada en el T-MEC, el nuevo tratado comercial para América del Norte.

"Tengo que actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus (...) llevo mi certificado", dijo López Obrador.

Pero si el protocolo estadounidense requiere que se haga otro examen de detección del nuevo coronavirus al llegar a ese país, el presidente mexicano dijo estar dispuesto a volvérselo a hacer.

Bajo el argumento de que no ha presentado síntomas, el presidente de izquierda se ha negado a pasar por una prueba de covid-19, a pesar de que algunos funcionarios y gobernadores dieron positivo en los exámenes sobre el virus días después de estar en contacto con él.

Expertos critican al gobierno de López Obrador porque en la estrategia para combatir la pandemia no ha incluido la realización de pruebas de detección masivas, y también ha sido cuestionado porque el mandatario no utiliza tapabocas en sus ahora reducidos actos públicos, aunque sí ha dejado de besar y abrazar a sus seguidores como solía hacerlo.

Este viaje es el primero que López Obrador realiza al extranjero desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018.

El T-MEC sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que estuvo en vigor desde 1994 pero que era duramente criticado por Trump, quien presionó a sus socios para negociar este nuevo acuerdo.

En México -127 millones de habitantes- la epidemia deja 31.119 muertos y 261.750 contagiados.