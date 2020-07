EFE • 10 Jul 2020 - 04:19 PM

Si gana la reelección en los comicios de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentará reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y llegar a un "acuerdo" con él, sin importarle el "daño" a la oposición, aseguró este viernes su exasesor John Bolton.

En una entrevista con Efe, Bolton argumentó que Trump ha aparcado hasta ahora su idea de reunirse con Maduro debido en parte a cálculos electorales en el estado clave de Florida, pero si gana un segundo y último mandato, "esas restricciones políticas ya no estarán, o al menos habrán disminuido enormemente".

"Creo que estará muy interesado (en Venezuela) hasta el 3 de noviembre (la fecha de las elecciones presidenciales en EE.UU.), y que hará campaña por ello en Florida, en las comunidades venezolana y cubana", afirmó Bolton.

"Lo que me preocupa es qué hará después del 3 de noviembre, porque creo que esta idea de reunirse con Maduro volverá. Él piensa que puede negociar un acuerdo sobre cualquier tema, e intentará hacerlo con Maduro, y eso podría tener efectos muy dañinos en la oposición" venezolana, agregó.

Bolton habló con Efe precisamente mientras Trump viajaba a Florida para reunirse en una iglesia con representantes de la comunidad venezolana y exiliados cubanos, cuyo apoyo podría ser clave para retener ese estado tan importante en las elecciones.

"Hasta (la fecha de las elecciones), el presidente Trump seguirá apoyando a la oposición (venezolana). La pregunta es, si gana en noviembre, ¿cómo continúa ese apoyo en un segundo mandato de Trump?", planteó Bolton.

En su nuevo libro de memorias "The Room Where It Happened" ("La habitación donde ocurrió"), Bolton sostiene que Trump "titubeó" mucho en su apoyo al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, antes y después de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela, y que lo veía como una figura "débil" frente al "duro" de Maduro.

También escribe que Trump planteaba a menudo a sus asesores la idea de programar una reunión con Maduro, pero Bolton aseguró a Efe que, al menos durante su tiempo como asesor, nunca hubo planes serios de concertar ese encuentro.

"No mientras yo estuve en la Casa Blanca, eso seguro. Mucha gente recomendó que lo hiciera, republicanos a los que de alguna manera Maduro había persuadido o convencido a otra gente para que persuadiera", relató el exfuncionario.

"Esto no es demasiado distinto de su forma de ver las cosas en otras áreas: con (el presidente ruso) Vladímir Putin, con (el chino) Xi Jinping, con (el turco, Recep Tayyip) Erdogan... (Le gusta la idea) de reunirse con una figura fuerte y autoritaria, pero en el caso de Venezuela no está en el interés de EE.UU.", apuntó.

"Enviaría una muy mala señal, alentaría a la gente a pensar que quizá no apoyamos a la oposición tan fuertemente como lo hacemos", precisó.

Bolton insistió en que "lo que mantiene a Maduro en el poder" es el apoyo de los otros dos miembros de lo que él define como "la troika de la tiranía", un presunto eje compuesto por los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Creo que estos regímenes se están sosteniendo entre sí, y por eso les llamo la 'troika de la tiranía', incluyendo a (Daniel) Ortega en Nicaragua. Están muy relacionados. Si uno de ellos cayera, es posible que los otros dos también lo hicieran", opinó.