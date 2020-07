AFP • 23 Jul 2020 - 05:58 PM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que va a anular la "gran" convención republicana que iba a celebrarse en Jacksonville, Florida, a finales de agosto por la crisis del coronavirus que golpea fuerte a este estado clave para las elecciones de noviembre.

"Este momento no era el apropiado, no estaba bien por lo que está ocurriendo recientemente, el alza en Florida. No es el momento de albergar una gran convención de este tipo", afirmó el mandatario.