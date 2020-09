AFP • 2 Sep 2020 - 07:51 PM

Cientos de personas despidieron este miércoles en la localidad de Villa Alemana, en el centro de Chile, los restos de Ámbar Cornejo, una adolescente de 16 años, asesinada y violada por la pareja de su madre, un doble homicida liberado tempranamente por la justicia.

Su brutal crimen conmovió a la sociedad chilena, ya que su agresor, Hugo Bustamante, fue liberado en 2016 tras recibir el beneficio de libertad condicional después de cumplir 11 de los 27 años a los que fue condenado por el asesinato de quien era su esposa y el hijo de ésta de nueve años, en 2005.

Después de permanecer desaparecida por ocho días y teniendo siempre a Bustamante como principal sospechoso, el cuerpo de la adolescente fue encontrado al interior de la vivienda en que vivía su madre, Denisse Llanos, junto a su pareja, el lugar donde se le vio por última vez a la joven.

A casi un mes del hallazgo de su cuerpo, este miércoles se realizó su funeral en la localidad de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, donde acudieron cientos de personas para darle un último adiós.

Con globos blanco y de color violeta, una inmensa caravana de vehículos y motocicletas escoltó el féretro de la adolescente, cuyo brutal asesinato puso en cuestión a todo el sistema judicial chileno y de protección de menores, ya que Ámbar contaba con varias denuncias de abuso sexual y abandono familiar.

"Todo el cariño que nunca tuvo lo tiene ahora y estamos todas las que somos mamás emocionadas y nos llega demasiado (su caso)", indicó a la AFP Violeta Correa, vecina de Villa Alemana.

En la puerta del camposanto varios cientos de personas con pancartas pedían justicia para la joven.

"Una niña llena de vida no tenía que haber muerto así. Ella tenía mucho por vivir y ese desgraciado no tenía que matarla. Fue un hombre muy malo y no tiene derecho a salir de la cárcel, que se quede ahí para siempre", señaló por su parte entre lagrimas a la AFP Olga, vecina de la víctima.

Bustamante se encuentra en prisión preventiva bajo cargos de feminicidio con violación e inhumación ilegal.