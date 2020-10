AFP • 10 Oct 2020 - 05:13 PM

El presidente peruano, Martín Vizcarra, pidió este sábado que la fiscalía de su país que lo investigue ahora por unos cuestionados contratos con un cantante durante su gestión, en lugar de esperar hasta el final de su mandato como lo ha previsto.

"Yo no me corro, aquí estoy. No espero a 28 de julio del próximo año, quiero ir ahora para aclarar porque todo es absolutamente transparente y se ajusta a ley", dijo Vizcarra.

Publicidad

El viernes, la fiscalía anunció que abrirá una investigación a Vizcarra cuando termine su mandato en julio de 2021 por contratos con un cantante.

El mandatario manifestó que insistirá a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, para que tome su declaración respecto a la contratación de Richard Cisneros por parte del ministerio de Cultura.

Publicidad

"Insistiré con la fiscal de la nación para que en tiempo que crea conveniente ir a dar todas las explicaciones que demuestren que no hay ningún delito y ninguna irregularidad en este procedimiento", declaró el mandatario.

Según dijo, el caso es un montaje para ocultar pagos ilícitos y causas de corrupción que involucran a la empresa brasileña Odebrecht, en proyectos como el Gasoducto Sur Peruano y el proyecto de irrigación Olmos, entre otros.

"Tengan la seguridad que pronto se va a descubrir, se va a concluir de manera objetiva, que esto no ha sido más que una pretendida cortina de humo, precisamente para que no se hable de temas de corrupción tan importantes", agregó.

Vizcarra, quien se salvó el 18 de septiembre de ser destituido por el Congreso acusado de instigar a mentir a dos asesoras sobre el caso del cantante, se une así a sus cuatro predecesores en la presidencia de Perú, que quedaron bajo la lupa de la fiscalía por otras causas de presunta corrupción.

Cisneros, un cantante poco conocido que se hace llamar "Richard Swing", saltó a la palestra en mayo cuando la prensa descubrió que, en plena pandemia, el Ministerio de Cultura lo había contratado como conferencista.

El Congreso abrió entonces una investigación sobre los contratos por los que Cisneros recibió unos 50.000 dólares entre 2018 y 2020.

Hace un mes, en el Parlamento se difundieron unos audios en que Vizcarra les pedía a sus asistentes Karem Roca y Mirian Morales que mintieran sobre el número de veces que el cantante había acudido al Palacio de Gobierno.

La divulgación de los audios condujo a un juicio de destitución el 18 de septiembre, que Vizcarra pudo superar al no reunir el Congreso los suficientes votos para sacarlo del poder.

La corrupción es uno de los grandes males de Perú, donde cuatro presidentes han sido salpicados por el escándalo de sobornos y aportes ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht.