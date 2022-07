Bombardeo mató al menos a 15 personas en el este de Ucrania

Más de una docena de muertos en un bombardeo contra una residencia en el este de Ucrania

El bombardeo se produjo durante la noche en esta pequeña ciudad de 12,000 habitantes al sureste de Kramatorsk.

"Durante la operación de rescate, se encontraron 15 cuerpos en el lugar de los hechos y cinco personas fueron sacadas de los escombros" con vida en la ciudad de Chasiv Yar, dijo el domingo el servicio de emergencia local en Facebook.

"Al menos otras 30 personas están bajo los escombros" del edificio de cuatro plantas que recibió el impacto de un misil ruso Uragan, explicó a través de Telegram Pavlo Kyrylenko, gobernador de la región de Donetsk, donde se sitúa la ciudad.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió en su discurso nocturno que los autores serían llevados ante la justicia.

"Todos los que dan órdenes para tales ataques, todos los que los llevan a cabo apuntando a nuestras ciudades ordinarias, a las zonas residenciales, matan de forma absolutamente deliberada", dijo.

"Estaba en el dormitorio cuando todo empezó a temblar. Me salvé porque la onda expansiva me propulsó hasta el baño", contó una vecina que no quiso dar su nombre a la AFP.

Hasta ahora 591 civiles murieron y 1,548 resultaron heridos en la región de Donetsk desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, dijo Kyrylenko, quien el viernes afirmó que Moscú preparaba "nuevas acciones" en el este.

El ejército ruso, que reivindicó a principios de mes haber tomado el control de la región de Lugansk, busca ahora hacerse con Donetsk, lo que le permitiría controlar toda la cuenca minera del Donbás.

Separatistas prorrusos controlan parte de este área desde 2014.

Ataques terrestres en pausa

Aunque la región del Donbás estaba bajo un persistente bombardeo, los ataques terrestres rusos estaban prácticamente pausados, dijo el domingo el Estado Mayor ucraniano.

Las fuerzas ucranianas habían golpeado una base rusa en la región ocupada del sur de Jersón, añadieron, sin dar detalles.

"El enemigo en nuestra zona operativa se mantiene detrás de las líneas de defensa, no avanza por tierra, no tiene las oportunidades ni capacidades para crear nuevos grupos de ataque", dijo el mando operativo sur a primera hora del lunes.

Ataques exitosos a los depósitos de municiones por parte de las fuerzas ucranianas hizo que "la región de Lugansk se mantenga en pie", dijo su gobernador en Telegram.

"El número de ataques y bombardeos ha disminuido, sin su artillería los invasores están casi indefensos", dijo Serguéi Gaiday.

Sin embargo, en otros lugares, los bombardeos continuaron.

El Estado Mayor ucraniano informó el sábado de bombardeos rusos en el este y en Járkov (noreste), pero la única ofensiva terrestre se dio en Dolomitne, cerca de Bakhmut.

"El ejército ucraniano está resistiendo con firmeza, repeliendo los ataques en varias direcciones", dijo Zelenski. "Pero, por supuesto, aún queda mucho por hacer para que las pérdidas rusas causen realmente esa pausa".

Campos de cultivo

Las autoridades locales ucranianas acusaron al ejército ruso de incendiar campos de cultivo para arrasar las cosechas.

Kiev aseguró haber atacado dos "puntos de mando" y almacenes rusos en la región ucraniana de Chornobaivka (sur). Las tropas ucranianas también reivindicaron el bombardeo de una base rusa en la región ocupada de Jersón, en el sur.

En Járkov, la segunda ciudad más poblada del país, el gobernador Oleg Synegubov anunció en Telegram que ataques con misiles contra un "centro educativo" y una casa dejaron un herido.

También se informó de bombardeos cerca de Siversk y Sloviansk (este), y en Mikolaiv (sur).

El representante en Moscú de la república separatista de Lugansk, Rodion Mirochnik, declaró el domingo en Telegram que se había iniciado una ofensiva en la frontera entre Donetsk y Lugansk, avanzando "contra Siversk desde el norte" y que "tras combates", la localidad de Grygorivka fue "capturada".

Además, añadió que sus "tropas llevan a cabo operaciones para liberar Serebrianka", un municipio de la zona.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el domingo que el bloqueo a las exportaciones de granos de Ucrania impuesto por Rusia pudo haber contribuido a los disturbios en Sri Lanka y expresó su temor de que esto pueda generar otras crisis.

"Constatamos en todo el mundo una inseguridad alimentaria creciente que se ha visto exacerbada de forma considerable con la agresión de Rusia contra Ucrania", declaró.

El responsable estadounidense reiteró su llamado para que Rusia deje salir los 20 millones de toneladas de grano de Ucrania.

Varios responsables ucranianos acusaron a las fuerzas rusas de disparar contra los campos para destruir las cosechas, provocando incendios.

Kiev acusa a Rusia de robar sus cosechas de trigo en las regiones ocupadas y venderlas de manera ilegal en el mercado internacional.

Las autoridades instaladas por Rusia en Járkov dijeron que "la temporada de cosecha ha comenzado en los territorios liberados de la región", según la agencia rusa Ria Novosti.

