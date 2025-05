Carlo Ancelotti confirma a Xabi Alonso como el próximo director técnico del Real Madrid

"Hemos ganado mucho y considero que aguantar más de 700 ruedas de prensa con vosotros también es un éxito", dijo Ancelotti, que conquistó dos Ligas (2022 y 2024), dos Copas del Rey (2014 y 2023) y tres Champions (2014, 2022 y 2024), además de tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y dos Supercopas de España.

Sobre el homenaje en el Bernabéu, que también se despedirá del centrocampista croata Luka Modric, espera que sea un día emocionante e, incluso, reveló que se le puede escapar alguna lágrima.

"No tengo ningún problema si mañana lloro, va a ser un día muy bonito. Lo comparto con Luka, que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa. Despedirme con él me parece bonito", remarcó.

Ancelotti precisó también que dirigirá a la selección de Brasil a partir del lunes: "Será un gran desafío. Me encanta esta oportunidad, tener la posibilidad de preparar un Mundial con Brasil".

El técnico, que ha ganado cinco Champions League, el más laureado de la competición, cree que se ha podido cerrar un ciclo en el Real Madrid con su marcha y la de Modric.

"Pueden pensar que se acaba una generación dorada, con Modric. Aunque falta (Dani) Carvajal. Pero esta generación, como todo, en algún momento debe terminar. Y se fueron muchos: Casemiro, Cristiano Ronaldo y el Real Madrid siguió, como seguirá, siendo el mejor club del mundo", aseveró.

Ancelotti también señaló cómo quiere que el mundo del fútbol lo recuerde: "No soy un entrenador, sino una persona que hace el trabajo del entrenador. Habrá quienes piensen mejor o peor de mi trabajo, no pasa nada. Pero no quiero que me recuerden como una mala persona".

FUENTE: AFP