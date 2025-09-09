Nepal Internacionales -  9 de septiembre de 2025 - 08:32

Crisis en Nepal: manifestantes incendian el Parlamento tras dimisión del primer ministro

Cientos de manifestantes incendiaron el Parlamento de Nepal tras la renuncia de KP Sharma Oli. Las protestas dejaron 19 muertos por la represión.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La crisis política en Nepal escaló este lunes después de que cientos de manifestantes prendieran fuego al Parlamento tras la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli.

Las protestas, que se intensificaron en las últimas semanas, dejaron al menos 19 personas muertas debido a la fuerte represión policial. La indignación ciudadana se desató luego de que el gobierno aprobara el bloqueo de redes sociales y crecieran las denuncias de corrupción en las altas esferas del poder.

La renuncia de Oli, que buscaba calmar la crisis, terminó avivando la furia de los manifestantes, quienes marcharon hacia la sede legislativa en Katmandú y le prendieron fuego como símbolo de rechazo a la clase política. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de heridos ni los daños estructurales ocasionados en el Parlamento.

