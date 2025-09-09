Eclipse solar del 21 de septiembre de 2025: dónde y cómo verlo

El domingo 21 de septiembre de 2025 se producirá un eclipse solar parcial , cuando la penumbra de la Luna bloquee parcialmente al Sol, dándole la apariencia de una medialuna brillante en el cielo.

Este será el segundo y último eclipse solar del año, que ocurrirá un día antes del equinoccio de septiembre, fecha en la que el día y la noche duran prácticamente lo mismo en todo el planeta.

El fenómeno podrá apreciarse únicamente en las zonas australes, por lo que millones de personas deberán seguir la transmisión en línea para disfrutar del evento astronómico. En el caso de Panamá, aún se desconoce si será visible.

Eclipse solar y el equinoccio de septiembre 2025

Eclipse Solar - NASA NASA

El equinoccio de septiembre, también conocido como equinoccio de otoño, tendrá lugar el 22 de septiembre de 2025. En este punto astronómico, el Sol se coloca directamente sobre el ecuador terrestre, equilibrando la duración del día y la noche en unas 12 horas cada uno alrededor del mundo.

Este fenómeno marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur.