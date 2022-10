Cumbre de 44 países europeos, unidos contra la guerra rusa

Associated Press

Rusia es la única gran potencia europea que no fue invitada, junto con su vecino y aliado, Bielorrusia.

“Lo que verán aquí es que Europa se solidariza contra la invasión rusa en Ucrania”, dijo la primera ministra de Islandia, Katrin Jakobsdottir, a los periodistas en el Castillo de Praga, en la República Checa, donde se lleva a cabo la reunión.

Su homólogo belga, Alexander De Croo, dijo que “si solo miras la asistencia aquí, ves la importancia. Todo el continente europeo está aquí, excepto dos países: Bielorrusia y Rusia. Así que muestra cuán aislados están esos dos países”.

La cumbre es una creación del presidente francés Emmanuel Macron y cuenta con el respaldo del canciller alemán Olaf Scholz. Dicen que tiene como objetivo impulsar la seguridad y la prosperidad económica en todo el continente.

“Esta reunión es una forma de buscar un nuevo orden sin Rusia. No significa que queramos excluir a Rusia para siempre, pero esta Rusia, la Rusia de Putin, no tiene un lugar”, dijo a los periodistas el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell. “Lamentablemente, no se puede construir un orden de seguridad con Rusia”.

Los críticos afirman que el nuevo foro es un intento de frenar la ampliación de la UE. Otros temen que se convierta en un foro de conversación, tal vez reuniéndose una o dos veces al año, pero sin ninguna influencia o contenido real.

FUENTE: Associated Press