Defensa de Jair Bolsonaro pide su absolución "imperiosa" en juicio por presunto golpe de Estado

La defensa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro , sostuvo este miércoles que su absolución es “imperiosa”, durante la última intervención ante la Corte Suprema, que la próxima semana dictará sentencia en el juicio que evalúa si el exmandatario intentó un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Abogado de Jair Bolsonaro solicitó la absolución del expresidente

"El juicio debe terminar con la absolución, de lo contrario tendremos nuestra propia versión del caso Dreyfus", afirmó el abogado Paulo Cunha Bueno, aludiendo al célebre proceso judicial francés que se convirtió en símbolo de parcialidad.

Mientras avanza el proceso en los tribunales, en el Congreso brasileño se intensifican las negociaciones para incluir en la agenda legislativa la votación de una eventual amnistía, de la que Bolsonaro podría resultar beneficiado.

FUENTE: AFP