Ecuador decomisa explosivos destinados a actos terroristas en Colombia

La Policía de Ecuador informó este domingo que decomisó un “significativo cargamento” de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia, donde presuntamente iba a ser utilizado en actos terroristas.

Contenido relacionado: Policía captura en Colón a uno de los más buscados por homicidio

Durante el operativo, realizado en la provincia de Carchi (norte y limítrofe con Colombia), las autoridades incautaron 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.000 metros de cordón detonante. En la acción fueron detenidos dos ciudadanos ecuatorianos.

Ecuador decomisa cargamento de explosivos destinado a actos terroristas en Colombia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959708000232345883&partner=&hide_thread=false Ecuador decomisó un "significativo cargamento" de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia para ser utilizado en "actos terroristas", informó el domingo la Policía.



Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la… pic.twitter.com/AGZC4Cxxje — Telemetro Reporta (@TReporta) August 24, 2025

El cargamento partió desde la provincia de El Oro (suroeste, en la frontera con Perú) y tenía como destino Colombia, país que enfrenta actualmente su peor crisis de violencia en una década debido a la ofensiva de disidencias de las FARC, grupos armados y mafias vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

El jueves, dos ataques rebeldes dejaron 19 muertos y más de 60 heridos en Colombia. Un camión bomba explotó frente a la escuela de aviación militar de Cali, causando la muerte de seis civiles, mientras que un helicóptero policial fue derribado en Antioquia, dejando 13 agentes muertos.

Las autoridades colombianas atribuyen los atentados a facciones de las disidencias de las FARC que se disputan el control territorial y que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016.

FUENTE: AFP