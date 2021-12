Ecuador reporta 1,085 nuevos positivos por covid y suma un total de 540,122

La provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que mayor cantidad de casos de contagio acumula con 200,236 positivos, 405 nuevos respecto al registro del miércoles, seguida por la costera de Guayas, con Guayaquil de cabecera, con 75,564 tras sumar 314.

Suceden en la lista por número de casos las provincias de Manabí (36,165), Azuay (29,772), El Oro (25,281), Loja (18,757), Imbabura (18,083), Tungurahua (16,452), Los Ríos (13,633), Santo Domingo de los Tsáchilas (13,007) y Cotopaxi (12,616).

En cuanto a la situación en los municipios, el informe precisa que Quito sigue como la ciudad más castigada por la pandemia con 185,218 contagios (380 más que el miércoles), seguida de Guayaquil con 52,494 (269 adicionales).

Ecuador puso en marcha en enero pasado un plan de vacunación contra la covid-19 con el que se han aplicado más de 27,103,023 dosis, incluidas primeras, segundas y de refuerzo.

El Gobierno de Ecuador declaró el jueves de carácter obligatorio de la vacunación contra la covid-19 para la población mayor de cinco años como medida preventiva ante un posible agravamiento de la situación por la variante ómicron y el incremento de contagios en las últimas semanas.

Las autoridades ecuatorianas han eximido únicamente a "las personas que presenten alguna condición médica o contraindicación debidamente certificada".

El Ministerio de Salud Pública notificó que no aplicará sanciones directas para los no vacunados sino que estos ciudadanos solo se verán limitados en el acceso a todo tipo de eventos por no disponer del certificado de pauta completa, como ocurre en otros países.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, entidad encargada de gestionar y emitir directrices relacionadas con el tratamiento de la pandemia, anunció el lunes la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación con pauta completa para mayores de 12 años que quieran acceder a actividades no esenciales.

FUENTE: EFE