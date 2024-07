Famoso expresentador de la BBC admite haber accedido a imágenes inapropiadas de niños

Edwards está acusado de poseer 7 imágenes de categoría A (que implican actividad sexual penetrativa o de carácter sádico); 12 imágenes de categoría B (de actos sexuales no penetrativos) y 22 fotografías de categoría C, donde se incluyen todas las que no pertenecen a las categorías anteriores.

Según se supo durante la breve vista de este miércoles, el periodista recibió hasta 377 imágenes pornográficas de ese varón no identificado, de las cuales 41 eran ilegales.

De éstas, la mayoría de categoría A mostraban a jóvenes de entre 13 y 15 años, pero en dos había uno de entre 7 y 9 años, de acuerdo con el fiscal Ian Hope.

En un intercambio en febrero de 2021, Edwards pidió a su interlocutor que no le mandara imágenes de menores y en otra conversación en agosto de ese año le respondió que no le enviara imágenes ilegales. Éste le continuó enviando pornografía legal hasta 2022.

El abogado defensor, Philip Evans, subrayó que su cliente no está acusado de crear o producir ninguna de esas imágenes y señaló que no se encontró nada en sus dispositivos personales confiscados.

"No conservó ninguna imagen, no reenvió ninguna y no buscó imágenes similares en ningún otro lugar", declaró el representante legal.

Evans adujo ante el tribunal como atenuante que Edwards, famoso por coberturas señaladas como el funeral de Isabel II o la coronación de Carlos III, tiene un largo historial como persona de "buen carácter", lo que el juez podrá tener en cuenta a la hora de emitir su sentencia.

Otros factores mitigadores son su admisión de los delitos, su estado de salud mental y que ha expresado remordimiento.

El fiscal dijo a su vez que se podría considerar en este caso una sentencia suspendida, es decir, que se pudiera ejecutar con trabajo en la comunidad u otras medidas alternativas a la cárcel.

Expresentador de la BBC fue suspendido de su puesto en el año 2023

Edwards fue inicialmente suspendido de su puesto en la BBC en julio de 2023 a raíz de unas alegaciones de mala conducta sexual reveladas en 'The Sun', ajenas a este proceso y por las que no fue imputado. Poco después, ingresó en un hospital con depresión.

El periódico publicó que un presentador de la cadena había pagado a un hombre -supuestamente menor de edad- por fotos explícitas, y posteriormente su esposa -de la que, según la prensa, hoy está separado- confirmó su identidad.

Según se supo esta semana, el veterano presentador fue detenido por los nuevos cargos en noviembre de 2023 y acusado formalmente el pasado 26 de junio.

En abril de 2024, abandonó "por consejo médico" la cadena pública, que a raíz de este caso cambió sus protocolos de quejas y gestión de denuncias de mala conducta sexual.

Vestido de oscuro y con gafas de sol, Edwards llegó a la Corte de Magistrados de Westminster flanqueado por policías, entre una gran expectación mediática por un caso que conmociona al Reino Unido.

Tras su primera comparecencia judicial, deberá volver a personarse para ser sentenciado el 16 de septiembre.