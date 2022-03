Hombre que mató a sus 3 hijas estaba en EE. UU. ilegalmente

Associated Press

Los disparos en una iglesia de Sacramento ocurrieron el lunes durante una visita semanal supervisada que Mora tenía con sus hijas, de 13, 10 y 9 años. Associated Press

David Mora, de 39 años, sobrepasó el límite de su visado tras ingresar a California desde su país natal, México, el 17 de diciembre de 2018, con una visa de visitante no inmigrante, dijo el viernes a The Associated Press Alethea Smock, vocera del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).