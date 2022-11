Israel critica investigación del FBI sobre muerte de periodista Shireen Abu Akleh

El ministro de Defensa de Israel , Benny Gantz, declaró el lunes que no cooperará con la investigación estadounidense sobre la muerte a tiros de una periodista palestino-estadounidense , probablemente a manos de un soldado israelí.

El FBI se negó a confirmar o negar la investigación.

Pero Gantz dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no cooperarían.

"La decisión tomada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de llevar a cabo una investigación sobre el trágico fallecimiento de Shireen Abu Akleh es un error", escribió en un tuit.

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo una "investigación profesional e independiente" y compartieron los detalles con los funcionarios estadounidenses, dijo.

"He transmitido a los representantes estadounidenses el mensaje de que apoyamos a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, de que no cooperaremos con una investigación externa y de que no permitiremos que se intervenga en las investigaciones internas", agregó.

La veterana reportera de Al Jazeera llevaba un chaleco antibalas con la inscripción "Prensa" y un casco cuando recibió un disparo en la cabeza durante la operación del ejército en el campo de refugiados de Yenín, en la Cisjordania ocupada por Israel.

El ejército israelí admitió el 5 de septiembre que uno de sus soldados probablemente le había disparado a Abu Akleh tras confundirla con una militante.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, aseguró entonces que era necesario "rendir cuentas en este caso" para evitar incidentes similares en el futuro.

Pero dos días después, el primer ministro Yair Lapid rechazó las sugerencias de que el soldado fuera procesado.

"No permitiré que se procese a un soldado de las FDI que se estaba protegiendo del fuego terrorista sólo para recibir aplausos del extranjero", apuntó Lapid en una ceremonia militar.

La semana pasada, la familia y colegas de Abu Akleh dijeron a investigadores de la ONU que había sido atacada deliberadamente como parte de la "guerra a gran escala" de Israel contra los trabajadores de los medios de comunicación palestinos, y pidieron que se rindan cuentas y se haga justicia.

FUENTE: AFP