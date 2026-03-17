Joseph Kent, dimite como director antiterrorista por guerra de EE.UU. e Israel contra Irán

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos ( EE.UU . ), Joseph Kent, presentó su renuncia este martes en protesta por la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán. La dimisión fue comunicada a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, la cual también fue difundida públicamente en la red social X.

Conflicto entre EE.UU., Israel e Irán: “No puedo apoyar esta guerra”

En su misiva, Kent fue enfático al expresar su desacuerdo con el conflicto. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033911195036479900?s=20&partner=&hide_thread=false El director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joseph Kent, dimitió el martes en protesta por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.



"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán", afirmó en su carta de renuncia dirigida al… https://t.co/QHzqQW0XLp pic.twitter.com/M8S20GGh05 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

El ahora exfuncionario también sostuvo que, a su juicio, Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, cuestionando las razones que motivaron la intervención.

Cuestiona presiones externas

En uno de los puntos más sensibles de su carta, Kent aseguró que la guerra habría sido impulsada por presiones externas. “Es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, escribió.

Reconocimiento a su gestión

Pese a su renuncia, el exdirector agradeció la oportunidad de haber servido bajo la administración del presidente Trump y de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

“Ha sido un honor servir (…) y liderar a los profesionales en el Centro Nacional Antiterrorista”, expresó. “Ha sido un honor servir (…) y liderar a los profesionales en el Centro Nacional Antiterrorista”, expresó.

La renuncia se produce en medio de crecientes tensiones internacionales por el conflicto en Medio Oriente, que ha generado preocupación sobre una posible escalada en la región.