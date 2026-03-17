Joseph Kent, dimite como director antiterrorista por guerra de EE.UU. e Israel contra Irán

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (EE.UU.), Joseph Kent, presentó su renuncia este martes en protesta por la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán. La dimisión fue comunicada a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, la cual también fue difundida públicamente en la red social X.
Conflicto entre EE.UU., Israel e Irán: “No puedo apoyar esta guerra”
En su misiva, Kent fue enfático al expresar su desacuerdo con el conflicto. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán”, afirmó.
El ahora exfuncionario también sostuvo que, a su juicio, Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, cuestionando las razones que motivaron la intervención.
Cuestiona presiones externas
En uno de los puntos más sensibles de su carta, Kent aseguró que la guerra habría sido impulsada por presiones externas. “Es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, escribió.
Reconocimiento a su gestión
Pese a su renuncia, el exdirector agradeció la oportunidad de haber servido bajo la administración del presidente Trump y de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.
La renuncia se produce en medio de crecientes tensiones internacionales por el conflicto en Medio Oriente, que ha generado preocupación sobre una posible escalada en la región.