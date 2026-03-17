Primer ministro de Israel confirma la eliminación del jefe de seguridad de Irán, Alí Larijani

El primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, anunció este martes 17 de marzo la eliminación de Alí Larijani, identificado como el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, tras una incursión aérea.

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Operación de precisión en territorio iraní

A través de un comunicado oficial en la red social X, el mandatario de Israel detalló que la ofensiva fue ejecutada por aviones de la Fuerza Aérea y drones.

Según Netanyahu, el objetivo principal era desarticular a los líderes de lo que calificó como una "banda criminal" que controla Irán, logrando también neutralizar al comandante de la Basij y a varios de sus colaboradores cercanos en la operación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033917671327072379?s=20&partner=&hide_thread=false Israel anuncia haber eliminado al jefe de seguridad iraní Alí Larijani.



"Esta mañana eliminamos a Ali Larijani. Ali Larijani es el jefe de la Guardia Revolucionaria, la banda criminal que controla Irán. También eliminamos al comandante de la Basij, sus colaboradores, quienes… https://t.co/fbraOB6yuP pic.twitter.com/vXH9xBBd5f — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

Impacto en la estructura de seguridad de Irán

El primer ministro de Israel enfatizó que los eliminados eran responsables de "sembrar el terror" en Teherán y otras ciudades clave del país persa. Con este golpe estratégico, Israel busca debilitar la cadena de mando de las fuerzas de seguridad iraníes, marcando una escalada significativa en las operaciones directas contra los altos rangos militares de la República Islámica en medio de las crecientes tensiones regionales.