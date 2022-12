Los Ángeles empezará a trasladar a indigentes a moteles

Associated Press

Durante una presentación en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC, Bass le dijo al presentador Chuck Todd que su plan de enviar a indigentes a habitaciones de hotel no tendrá un impacto inmediato sobre todos, “pero esperamos que impacte a un número significativo”. Añadió que no se obligará a las personas a moverse, pero habrá cuadrillas de sanitización disponibles para limpiar las zonas que hayan sido desalojadas.