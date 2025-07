Migrante venezolano demanda a Trump por enviarlo a megacárcel de El Salvador

Neiyerver Adrián León Rengel, de 27 años y de profesión barbero, fue uno de los 252 venezolanos deportados y trasladados en marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), después de que Trump aplicara una antigua ley del siglo XVIII dirigida contra enemigos extranjeros, en este caso miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Migrante venezolano demanda a Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1948770202390241539&partner=&hide_thread=false Un migrante venezolano dio el jueves el primer paso para demandar en Estados Unidos al gobierno del presidente Donald Trump por 1.3 millones de dólares por las "lesiones" causadas al enviarlo a la megacárcel para pandilleros de El Salvador.



Neiyerver Adrián León Rengel,… pic.twitter.com/RCAQBPv2cd — Telemetro Reporta (@TReporta) July 25, 2025

León Rengel recuperó la libertad el pasado 18 de julio como parte de un canje entre Venezuela y Estados Unidos, y actualmente reside en Caracas.

A través del Democracy Defenders Fund (DDF) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, se presentó una reclamación administrativa contra el Departamento de Seguridad Interior (DHS), que constituye el paso previo para formalizar la demanda ante un juez.

“Vamos a llevar el caso directamente hacia un juez para hacer la demanda contra el presidente Donald Trump y todo su núcleo de trabajo”, declaró León Rengel a la AFP desde Venezuela.

Secuelas y mancha en su historial penal

“Todo este tiempo que no supimos de nuestra familia, ¿Quién nos lo paga? ¿Cómo recuperamos todo lo que teníamos y perdimos?”.

El migrante venezolano busca limpiar su historial penal y también obtener “algún otro tipo de compensación dinero” por los daños sufridos.

“Esto que ellos nos hicieron que lo paguen porque no era justo. El sufrimiento de mi madre y mi hija en Venezuela”, reclamó. “Si ellos hubieran investigado a cada una de las personas, entonces no nos llevaban al Cecot”. “Esto que ellos nos hicieron que lo paguen porque no era justo. El sufrimiento de mi madre y mi hija en Venezuela”, reclamó. “Si ellos hubieran investigado a cada una de las personas, entonces no nos llevaban al Cecot”.

Finalmente, León Rengel adelantó que “muchos” de sus excompañeros de reclusión consideran sumarse a esta acción legal contra Trump y su administración.

