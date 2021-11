Presidente Duque dice que comicios regionales en Venezuela "no serán libres" ni "democráticos"

Los próximos comicios regionales en Venezuela no serán "libres" ni "democráticos", afirmó este miércoles a la AFP el presidente de Colombia, Iván Duque , para quien su par venezolano, Nicolás Maduro , busca "fracturar la oposición" para "perpetuar su dictadura".

"No van a ser libres, no van a ser democráticos", aseguró Duque durante una entrevista con la AFP en París, en referencia a las elecciones previstas el 21 de noviembre, en las que los principales partidos opositores decidieron participar tras años de boicot.

Para Duque, "es la misma estrategia que siempre busca Maduro: fracturar a un sector de la oposición, invitarlos a las elecciones, dejarlos ganar 4 o 5 o 6 gobernaciones para él lucir como un demócrata ante los ojos del mundo y perpetuar su dictadura".

"Yo no creo en un proceso que no tenga reglas claras, que no tenga propósitos claros. Claramente, el reverdecer de la democracia en Venezuela va a empezar el día que Nicolás Maduro salga de la posición que ejerce como dictador de ese país", agregó.

En su visita relámpago a Francia, tras participar en la conferencia de la ONU sobre clima (COP26) en Glasgow (Escocia), el jefe de Estado colombiano se reunió con su par francés, Emmanuel Macron, con quien también abordó la situación en Venezuela.

Antes del almuerzo de trabajo en el Palacio del Elíseo, Macron prometió que su país, junto a sus socios de la Unión Europea (UE), seguirá apoyando a "las fuerzas democráticas en Venezuela en sus esfuerzos por lograr elecciones libres y transparentes".

"El compromiso que tiene el presidente Macron es el mismo que tengo yo", aseguró Duque, quien destacó que ambos trabajaron "de la mano en denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional" y para que "se pueda ver un reverdecer de la democracia en Venezuela".

