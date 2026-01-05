Presidente Trump dice que "Cuba está lista para caer" tras la detención de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “Cuba está lista para caer” tras la reciente detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, una declaración que reaviva la tensión política en la región y vuelve a enfocar la atención internacional sobre la situación que atraviesa la isla caribeña.
Las declaraciones de Trump
Trump emitió sus comentarios al referirse al nuevo escenario político en Venezuela, señalando que la caída del gobierno de Maduro tendría un impacto directo en la isla, "Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense.
"Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", añadió. "Vamos a acabar hablando de Cuba, porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente", afirmó. Según el presidente Trump, la pérdida de ese respaldo dejaría al gobierno cubano en una posición especialmente vulnerable.
Aunque utilizó un tono crítico, Trump no anunció medidas concretas contra La Habana ni habló de una intervención directa, limitándose a señalar que la situación interna de la isla podría agravarse en el corto plazo.
Cuba y su actual situación económica
Según el medio cubano CubaCute.com, Cuba ha enfrentado dificultades económicas sostenidas durante años, agravadas por décadas de sanciones estadounidenses, la reducción de apoyos internacionales y los efectos persistentes de la pandemia. La isla depende en gran medida de importaciones de energía y de mecanismos de cooperación externa; durante más de dos décadas, Venezuela fue un socio clave en este ámbito.
Con el quiebre de ese vínculo tras la captura de Maduro, Cuba pierde una fuente crucial de ingresos y apoyo político, lo que intensifica sus desafíos económicos y sociales.
El propio secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha reiterado que el régimen cubano es “un gran problema” y advirtió sobre las dificultades de Cuba tras el giro en la situación venezolana, aunque sin ofrecer detalles precisos sobre futuras políticas.