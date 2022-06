Rusia envía más tropas en plena ofensiva en este de Ucrania

Associated Press

Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, la estrategia de Moscú ha sufrido numerosos reveses, como un intento fallido de tomar Kiev, la capital. Associated Press

Las fuerzas rusas controlaban las zonas industriales a las afueras de Sievierodonetsk, una de las dos ciudades de la región que todavía no están en manos de Moscú, según dijo a The Associated Press el gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai.