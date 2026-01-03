Venezuela exige prueba de vida de Nicolás Maduro tras ataque y bombardeo de EE. UU.

La vicepresidenta de Venezuela , Delcy Rodríguez, exigió al gobierno del presidente Donald Trump una prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, luego de que Estados Unidos confirmara un ataque militar y anunciara la captura de ambos, sin precisar su paradero.

Rodríguez denunció que, tras el pronunciamiento oficial de Washington, se desconoce el estado y la ubicación del mandatario venezolano y su esposa, lo que calificó como una violación grave al derecho internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/2007441496375480701?s=20&partner=&hide_thread=false La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió al gobierno del presidente Donald Trump una prueba de vida de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, tras denunciar que se desconoce su paradero luego de que Estados Unidos confirmara un ataque y anunciara la… pic.twitter.com/fqMyJBBiNR — Rpc Radio (@rpc_radio) January 3, 2026

En medio de la escalada de tensión, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, lanzó duras declaraciones contra la administración estadounidense.

“Estamos con la paz, estamos con la diplomacia, pero también estamos firmes defendiendo nuestra nación. Los agresores ya sabemos dónde están, en el gobierno actual de los Estados Unidos, a quienes vamos a derrotar”, expresó el canciller.

EE. UU. confirma cargos y operación militar en Venezuela

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo ante tribunales estadounidenses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/2007438491827761174?s=20&partner=&hide_thread=false La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo ante tribunales estadounidenses.



Según informó, ambos fueron capturados y extraídos de Venezuela… pic.twitter.com/NcgIlnIkwV — Rpc Radio (@rpc_radio) January 3, 2026

Según la funcionaria, ambos habrían sido capturados y extraídos de Venezuela en una operación militar de Estados Unidos, acción que fue confirmada públicamente por el presidente Donald Trump, elevando la crisis diplomática a un nivel sin precedentes en la región.

Estados Unidos dijo que ofrecerá una conferencia para brindar detalles adicionales sobre el estado de salud y la ubicación exacta de Maduro y Flores, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de una de las crisis diplomáticas más graves en la historia reciente del continente.