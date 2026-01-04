Venezuela Internacionales -  4 de enero de 2026 - 15:07

Vicepresidenta Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada de Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera como presidenta encargada del país.

EFE

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado 3 de enero que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país.

La medida surgió tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que atacó Caracas y otras zonas de la nación petrolera durante esta madrugada.

"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación", señaló la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión.

FUENTE: EFE

