JUEGOS DEL DESTINO | Asiye muere y Mahir se casa con Zuhal

Ella se sorprendió al verlo emocionado, pero ante su petición de matrimonio le dijo que no, ya que ella no puede casarse con un hombre que no la ama, él aceptó y le aseguró que estará pendiente de las tres.

Helin intenta secuestrar a su propio hijo

Helin, con la intención de vengarse de Cemal, se llevó a su hijo a la casa de una amiga y allí, planificó irse lejos en un barco privado, pero luego, la amiga la escuchó hablar por teléfono sobre sus verdaderas intenciones, logró alertar a Cemal y él los fue a buscar.

Zahide ayuda a Asiye

Zahide fue a la casa de Asiye, se enteró que buscaban a Necmi para testificar en el juicio de Nergis y gracias a eso, consiguieron que lo hiciera, esta vez, sin pedir algo a cambio.

Llegó el día del juicio, Necmi testificó y defendió a Nergis, dijo que ella tuvo que defenderse ante las malas intenciones de ese hombre. Nergis fue puesta en libertad.

Luego del resultado final, Mahir planificó una cena junto a todos y allí, Raci le entregó un obsequio de parte de su parte, se emocionó mucho porque se trató de una beca para su educación universitaria.

Cemal se divorcia de Helin

Llegó el día y Cemal se divorció oficialmente de Helin, luego llamó a Asiye y la llevó a una casa, resulta que era para que pusiera el hostal que ella tanto soñó.

Ella le dijo que no era necesario pero él insistió. Cemal le dijo que sabía que ella no lo perdonará y que no se preocupe que no estará en su vida; pero, sorprendido, se emocionó cuando Asiye le dijo que sí lo perdonará.

Pero, resulta que Helin lo siguió y enloqueció cuando los vio juntos y felices.

Mahir le dice a Zuhal que quiere estar con ella

Mahir organizó una cena especial en la playa junto a Zuhal, allí fue sincero y le dijo que realmente quiere estar con ella, y que no hace eso sólo por las bebés que espera.

Luego, al pasar unos meses se casaron.

Cemal le pide matrimonio a Asiye

Mientras estaban comiendo un postre, Ugur quiso comerse el de Asiye y entonces descubrió la sorpresa, Cemal le pidió matrimonio a Asiye de rodillas. Ella se emocionó mucho, lloró y le dijo que sí.

Helin le dispara a Asiye y muere

Helin fue a la boda de Asiye y Cemal, encerró en una habitación a Asiye, estaba armada y Asiye tomó el arma para defenderse pero se disparó y luego, Cemal entró y la tomó de los brazos para llevarla al hospital.

Luego de unos minutos de estar en condición crítica, Asiye murió.

