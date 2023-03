JUEGOS DEL DESTINO | Zuhal besa a Mahir y Cemal los ve

Raci le lleva un té a Meral y termina intoxicado

Raci fue a la habitación de Meral y le dio un té, esto, luego de que se enterara que se sentía un poco mal; ella lo hizo pasar a la habitación, se sentaron a conversar y él comió algunas galletas.

Mientras conversaban, accidentalmente a Meral se le cayó el té sobre el pantalón de Raci, quien fue corriendo al baño; mientras secaba su pantalón comenzó a sentirse mal y es que resulta que es alérgico al maní y las galletas eran de eso.

Meral llama al médico

Meral llamó a la atención médica al hotel para que atendieran a Raci, quien salió en calzoncillo del baño al tener la crisis de alergia.

En el momento en que el médico lo atendía llegó Zahide y luego llegó Meral, así que de inmediato pensó lo peor de ambos y comenzó a gritar.

Además, Zahide tomó una tijera y arruinó toda la ropa de Meral; y le dijo a Raci que se divorciarían, él intentó explicarle pero ella no le creyó.

Cemal hace galletas con Nergis, Ugur y Ahmet

La señora Nedret trató de impedir que Cemal invadiera la cocina, pero le insistió y todos se fueron para que él preparara galletas junto a sus hijos.

Zuhal le pregunta a Mahir sobre Asiye

Mahir le dijo a Zuhal que conoce a Asiye hace apenas dos meses y que no están realmente casados, ella se sorprendió y le preguntó más, pero él le dijo que no puede dar más detalles al respecto.

Ella estuvo de acuerdo y le dijo abiertamente que le seguirá coqueteando.

Celebran el cumpleaños de Zuhal en la mansión

Helin organizó algo especial para celebrar el cumpleaños de Zuhal en la mansión, ella, mientras estaban reunidos, les dijo que no le gusta festejar ese día porque perdió a su novio en su cumpleaños.

Asiye recuerda cuando tuvo que vender todas sus joyas

Mientras Helin le daba un obsequio a Zuhal y Helin hablaba de una joya que Cemal le regaló, notaron la tristeza de Asiye, quien no pudo ocultar su recuerdo y les contó que cuando nació Ugur y fue abandonada por su padre, tuvo que vender sus aretes para poder darles de comer a sus hijos.

Ante esto, Cemal y todos quedaron sorprendidos y lo lamentaron, pero ella dijo que eso la convirtió en una mujer más fuerte y que se alegre que el padre de sus hijos se haya ido.

Zuhal besa a Mahir y Cemal los ve

Cemal estaba viendo por la ventana de la mansión cuando de pronto vio cómo Zuhal le daba un beso en la boca a Mahir para despedirse.

Mahir se quedó sin palabras y ella le dijo que sólo fue un dulce beso de buenas noches.

Cemal fue de inmediato a decirle a Asiye pero ella fingió no creerle para no entrar en detalles, ya que Cemal no sabe que Mahir y ella no están casados en realidad.

