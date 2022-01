LA DESALMADA | Carmelo le quita algunos dedos a Antonio, por atacar a Panchita

Brenda le dice a Fernanda que su versión no la convence. Fernanda se siente bien al saber con quién contar. Brenda le confiesa que ama a Rafael . Fernanda lo sabía por cómo lo veía. Brenda le quiere dejar el negocio de los lácteos y pagarle su dinero. Fernanda quiere seguir peleando, pero Brenda quiere que deje a Rafael en paz. Fernanda no quiere dejarle el camino libre a Brenda ni a nadie.

Rafael visita a Juana, ella admite que lo sabía todo, inclusive Luis. Ella acepta que no debió seguir con eso, pero pensaban que por el amor de Fernanda ella olvidaría si venganza. Rafael dice que permitieron que entrara en su vida. Rafael dice que él no es violador ni asesino. Juana cuenta que sacaron a Fernanda del río con una bala. Juana le dice que ella no está con César. Rafael dice que ya se llevaron César preso y que ahora tendrá Fernanda que hacerle visitas conyugales. Fernanda lo cachetea y le dice que con su odio no espera se convierta en su padre.

Julia quiere ver a Octavio en la cabaña. Octavio dice que se olvide de ella porque acordaron que, si Leticia se enteraba, se tenía que ir lejos.

Juana dice que hay que ser realistas, debe salvarse de Octavio o cuidar su matrimonio con Rafael. Fernanda no permitirá dejarle el camino libre a Brenda. Pero si Rafael pierde su amor, no tendrá nada que hacer.

Candela le comenta a Luis que se sintió mal por haberle hecho daño a Miriam y a él. Se quiere ir lejos, Luis le perdona y está dispuesto a ayudarla, le pagó todo salvando a Miriam.

César no quiere que Fernanda descuide su plan por estar pendiente a él. Fernanda dice que tiene que sacarlo antes que se lo lleven a otro lado. Ella le agradece por hablar con Rafael. César tenía que hacerlo por amor a ella, espera que algún día le dé la oportunidad. César le dice que el amor es estar con alguien, ser un amigo.

David visita a Clara, le menciona lo que le dijo Juana. Clara se quiere ir, pero aún no puede hacerlo. David no quiere que se vaya, ella dice que lo necesita. David no está tranquilo porque no puede olvidarla. Sabe que, si pasado le pegó mucho, reaccionó mal y le juzgo sin saber. Clara dice que cuando llegó a la hacienda nadie le preguntó por su pasado. David dice que Fernanda le contó su historia. Clara dice que le entiende y que no es necesario que sigan con eso.

Rafael le cuenta a Brenda lo mal que está por Fernanda y le agradece a Brenda estar allí para él. Brenda le dice que estará para apoyarle y se acerca para besarlo. Brenda se detiene y piensa que es algo precipitado, le da la espalda y cuando se voltea él está dormido.

Julia no se va a conformar con las migajas de Octavio porque sabe lo que quiere, Octavio no quiere saber de ella y le aprieta el cuello y ella cae.

Julia le pide ayuda a Martina para quedarse en su casa. Martina no perdonará que le haga lo mismo que a Leticia. Martina dice que vaya con Carmelo. Julia no se lo perdonará.

Octavio no sabe porque Germán está con Leticia. Octavio dice que no llegó hasta dónde está con códigos de hombría. Germán sabe que encontró pruebas y Leticia lo avala. Germán dice que sus abogados lo buscarán. Octavio dice que es mentira porque Fernanda debió convencerlo. Leticia dice que Germán no sería capaz de arriesgar una amistad por un momento de pasión. Rafael no le cree a Octavio hasta que le demuestre lo contrario.

Brenda admite que se pasó, pero lo hizo porque quiere a Rafael. Y que le confesó su amor a Fernanda. Rafael admite lo buena mujer que es ella. Brenda le dice que cuente con ella porque es su amiga y que debe llorar todo lo que quiera, pero debe definir su matrimonio. Rafael quiere apoyar a su mamá.

Julia busca a Isabella, no tiene a dónde ir, porque Octavio le corrió de la cabaña y le muestra lo que le hizo. Isabella no quiere que se acerque a su papá. Julia le pide dinero e Isabella le da algo de lo que tiene y le dice que es lo único que tendrá de él.

Antonio le dice a Octavio que, si fuerzan al forense, podrían encontrar la verdad de Santiago.

Octavio le pide a Rafael que le ayude con su mamá. Rafael dice que no es ni un ángel, pero hay códigos. Hacerle lo que le hizo a Leticia fue muy bajo. Rafael dice que, si Leticia le pidió que se vaya, debe hacerlo.

Pedro, uno de los ganaderos afectados por Octavio le dice a Fernanda que conoce a otros que huyeron por culpa de Toscano, está dispuesto a ubicarlos.

Octavio quiere saber dónde está Leticia. Panchita dice que ya la perdió.

David llega para hablar con Antonio y Martina. Pero le pide a su padre que vuelva a buscar a María porque si se acerca se las verá con él. Martina le cuestiona que ahora se meta con ella. David le confiesa que María es su hija. Antonio le dice que Panchita le mintió. Martina dice que es falso. David le dice que pidió una auditoría de su gestión y que, si descubre que es culpable, lo meterá en la cárcel. Martina no quiere que haga algo de lo que se pueda arrepentir. Antonio dice que Martina orquestó todo con Octavio, Martina responde que tiene pruebas de él con jovencitas. David siente asco y dice que todo lo que le dieron es robado y que devolverá todo a las personas del pueblo.

Le llega a Fernanda la notificación de divorcio de Rafael. Ella no quiere aceptarlo. Pero le advierten que debe ir a las citas para no salir afectada. Fernanda no quiere ninguna compensación, pero debe firmar lo recibido. Ella lamenta que Rafael la quería fuera de su vida, no puede vivir sin él, no piensa perderlo.

Fernanda va donde Rafael para decirle que no quiere divorciarse. Y que le dará las pruebas necesarias para que le crea. Rafael está cansado de sentirse mal. Quiere que Fernanda firme y se vaya de su vida.

Rosalina dará a luz, Gabriel se desmaya y Luis quiere vomitar, por lo que Miriam recibirá al bebé.

Martina le avisa a Octavio que David auditará a Antonio. Octavio dice que debió controlar a su hijo y considera que ella y su esposo son inútiles. Martina dice que eso no pasaría si ella hubiese sido alcalde. Octavio sabe que la culpable de todo es Fernanda.

Fernanda piensa que Juana tiene razón, no hay manera que Rafael le perdone.

Leticia piensa que no puede salir de todo, Rafael siente que le pasa lo mismo. Leticia dice que estaba en una zona de confort y no hizo nada para cambiar, sabe que fue ingenua pero que eso llegó hasta allí. Rafael le admira y Leticia le pide que hagan ese tan deseado viaje. Leticia dice que Rafael será el director de la empacadora.

Leticia le agradece lo que Brenda hace por Rafael. Y que, si algún día él quiere rehacer su vida, le gustaría que fuera con ella.

David le dice a Rafael que Fernanda tenía razón, sus padres son malas personas. Dice que no se dieron cuenta por no ver más allá. David le comenta que María es su hermana.

Antonio llega para hablar con Panchita, no sabe porque le dijo eso a David. Según él, no sabía nada y pudo hacerse cargo. Quiere que les diga a todos que es mentira. Antonio empuja a Panchita que cae desplomada en el suelo con un golpe en la cabeza. Los trabajadores ayudan a María porque Antonio la persiguió. Ellos comienzan a darle una paliza.

Octavio le exige respeto a Leticia y le prohíbe ver a Germán, además quiere que le firme los papeles. Leticia no quiere saber nada de él y no permitirá que le quite su hacienda y empacadora. Le pide que se vaya.

Carmelo llega y les pide a los trabajadores que se vaya y le dice a Antonio que mató a la mujer que ha sido una mamá para todos, luego le quita unos dedos.

David y Rafael auxilian a Panchita que está moribunda. David le dice a Antonio que ruegue que se salve Panchita, no por él, si no por María.

Panchita le dice a Leticia que no deje que lo que le pasó, le marque. Panchita no quiere que Rafael le tenga mala fe a Fernanda porque otros se lo dicen, que compruebe por él mismo que ella no es una desalmada. Él promete que lo hará por ella. Panchita dice que busque la verdad para que pueda estar en paz. Panchita quiere que Piero la quiera mucho y les da su bendición para tener una familia juntos. Le dice a María que cuide de David porque estará sólo. María le agradece por todo y promete que estará orgullosa de ella. Panchita dice que siempre lo estuvo y luego voltea su mirada y cierra los ojos hasta fallecer.