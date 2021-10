LA DESALMADA | Fernanda confirma que Rafael es inocente

David le dice a Fernanda que Rafael no sabe si caminará o no y le pide que no se lo comente. Fernanda entra y le dice que necesitaba ver como estaba, él piensa que aún ella estaba enojada y no sabe porque, no sabe porque se fue y necesita que le diga las razones. Él piensa que es porque se pudo haber sentido obligada a estar juntos, él está seguro de que la ama y no quiere perderla, luego se dan un beso, pero Fernanda se echa para atrás y le dice que le mire a los hijos y le pregunta si no sabe que le hizo. Él jura que no lo sabe, piensa que se vengó por lo que le hizo, y piensa que era porque le ocultó que tenía novia y se iba a casar, Fernanda le comenta que no era por eso, que le mintió a ella y a su novia por no casarse.