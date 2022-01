LA DESALMADA |Fernanda destapa todas los secretos de Octavio

Fernanda va a ver a Rafael, tiene que explicarle su relación con César. Octavio aparece y dice que todos saben la relación que tienen. Fernanda le pide que se quede, para que escuche todo. Primero le muestra las fotos con César enseñándole defensa personal. Leticia llega y quiere que se vaya, pero Fernanda insiste en contar la información que tiene, dice que mató a varias personas para hacer su empacadora. Mató a su marido e inventó todo para hacer su empacadora. Que desapareció gente el día que tenía que vender sus tierras. Octavio dice que le quiere hacer daño porque él la rechazó. Fernanda le muestra a Leticia un vídeo donde se ve a Octavio junto a Julia. Leticia va en busca de Julia y la cachetea dos veces y le regresa su arete, le pide que se vaya y no vuelva.

Octavio le dice a Rafael que cayó en la tentación. Octavio dice que fue una aventura, pero no cargará con los muertos. Fernanda le dice a Rafael que sabe muy bien de dónde sacó los papeles. Que Lo único bueno que tiene es Rafael porque salió a Leticia.

Octavio se quiere abalanzar dónde Fernanda que grita que si quiere violarla otra vez.

Julia le dice a Leticia que Octavio le acosaba. Pero Leticia le confiesa que vio el vídeo. Leticia le dice que no es una ingenua y le repite que se vaya. Julia no quiere que asuste a Isabella. Leticia sabe de dónde sacó Isabella sus mentiras.

Fernanda le comenta que le quiso volver a violar nuevamente. Octavio comienza a decir que le está dando un infarto. Rafael reacciona porque nota que de verdad le pasa algo a su padre, luego Octavio se desmaya.

Julia le dice a Isabella que Leticia le descubrió y le echó de la hacienda. Julia le pide que le ruegue que le deje quedarse. Panchita va con unos hombres a sacar a Julia de la hacienda.

Fernanda le cuenta su historia a Germán, que no se sorprende nada de Octavio. Fernanda espera que Rafael entienda todo y se puedan ir juntos lejos. Germán teme que Leticia se quede sola. Fernanda no cree que Octavio sea capaz de hacerle daño.

Rafael llama a Leticia para decirle que Octavio le dio un infarto. Leticia dice que mejor era decirle a Julia. Rafael intenta que sea fuerte.

Octavio le dice a Rafael que, si no sale de eso, le quiere pedir perdón, que le diga a Leticia que la ama y que Julia le tenía amenazado. Octavio insiste que lo que le dijo de Fernanda era cierto, que ella quería chantajearlo con lo de Julia. Octavio dice que es culpable de ser infiel pero que no es un asesino ni violador. Le dice que, si no vive para hacerlo, que Rafael limpie su nombre.

Panchita le dice a Carmelo todo lo que se formó con Octavio, tanto la infidelidad con Julia como haber abusado de Fernanda.

Rafael tiene el alma partida en dos y espera que nada de lo que dijo Fernanda sea cierto porque si es verdad, no perdonaría y sería capaz de todo.

Leticia va al hospital para ver su hijo, en cuanto a Octavio solo espera que esté bien. Leticia se creía amada, Octavio le decepcionó. Panchita no quiere verlos sufrir y de repente se comienza a sentir mal. Panchita le dice a David que cuide a su nieta si algo le pasa a ella. Panchita quiere que la cuide con su vida, y le confiesa que María es su hermana. Panchita le cuenta que su hija era muy joven, cuando Antonio estuvo con ella y la dejó cuando estaba embarazada. Y que ahora anda detrás de María. David piensa que será que la quiere como hija, pero Panchita le dice que la quiere como mujer.

Leticia le dice a Rafael que jamás perdonará a su padre.

Leticia le dice a Germán que son un par de ilusos. Que debieron casarse. Germán dice que ella se fijaba nada más en Octavio y Leticia que él estaba por Julia, porque era una mujer llamativa. Germán define su belleza y besa a Leticia. Ella le aparta y dice que eso parece que están haciéndolo porque los engañaron a ambos. Leticia no quiere perder su amistad porque nada más le queda él y Rafael. Germán dice que es inútil que lo olvide, pero admite que tienen que sanar sus heridas. Germán quiere seguir siendo su amigo.

Julia visita a Octavio. Rafael no sabe por qué está allí. Julia dice que estaban destinados a estar juntos y que Leticia se metió en el medio.

David le dice a José que necesita pruebas para ver si David es su hermana. Piero escucha cuando David le dice a María que Panchita le dijo que fuera su protector.

Julia culpa a Isabella de todos sus males, le pide que se deshaga de su bebé. Julia llamara al doctor para que le provoque un aborto.

Fernanda encuentra a Isabella en el suelo sangrando. Ella dice que su madre quiere matar a su bebé, le ruega que le ayude.

Rafael quiere seguir hablando con Fernanda, pero le avisa que trajo a Isabella al hospital porque se estaba desangrando.

Leticia le cuenta a Panchita la locura que hizo con Germán. Panchita le dice que ojalá eso se hubiese consumado y le considera que siempre será una gran señora.

Carmelo le cuenta a Octavio que Julia vio a Luis y Miriam afuera de su cabaña. Octavio le pide a Carmelo que se encargue de dónde más le duele, con Miriam.

Llegan los hombres al restaurante y golpean a Erasmo preguntado por Miriam. Candela le ayuda a ocultarse y les dice que ella es Miriam.

El doctor avisa que el bebé de Isabella no logró sobrevivir pero que ella llegó a tiempo. Rafael tenía mucha ilusión de tener un hijo. Rafael le cuenta a Leticia que además de lo de Julia, Fernanda lo acusó de algo más.