LA DESALMADA | Fernanda encuentra pruebas contra Octavio

Rafael le agradece a Fernanda a pesar de que no es lo ideal para su matrimonio, le recuerda que sólo lo hace por su hija. Fernanda lo entiende, cree en su amor y le pide que no dude que le ame. Isabella escucha todo lo que están hablando. Fernanda le cuenta que lo único que le une a César es una hermandad, por las cosas complicadas que han vivido.

Octavio no quiere que finja Isabella frente a él. Quiere que su nieto esté bien y que pronto su hijo esté con una buena mujer, pero no se refiere a Isabella.

Octavio le comenta a Julia que le ofreció trabajo a Fernanda para que esté lejos de Rafael. Julia quiere saber para qué quiere que Fernanda se separe de Rafael.

Octavio le pide a Rafael que sea más cariñoso con Isabella.

Martina sigue a Clara hasta el burdel. Flor le pide a Clara que haga lo posible para que no le cierren su local. Clara le dice que mientras David esté en campaña, ella resuelva.

Octavio le muestra el escritorio que le tiene para Fernanda, lo puso justo al lado de él. Germán llega y le agradece por apoyar a su hija. Le avisa que tienen que irse a reunir con los trabajadores, Fernanda aprovecha para quedarse y buscar pruebas contra Octavio. Fernanda llama a César para avisarle que encontró un listado con unas propiedades.

Martina entra para hablar con Flor, y le dice que le dará una oportunidad para no cerrarlo. Quiere saber a qué fue Clara. Flor le dice que no la conoce, pero Martina insiste en qué si no le dice, cerrará su local. Martina le dice a Antonio que ya tiene la solución para separar a su hijo de Clara. Sabe que ella trabajó en el burdel y le pide a Antonio que lo cierre y que le dirá la verdad a David.

César y Fernanda le cuentan a Luis lo que han averiguado. Luis les ayudará con esa información porque tienen que confirmar que si la propiedad de Germán está ahora a nombre de Octavio.

Clara le propone a David que se den un tiempo para ver cómo se sienten, pero David insiste que deben casarse y hacerlo todo bien.

Fernanda le dice a Germán que su finca ahora está a nombre de Octavio. Él recuerda que la tenía el banco y la vendió en remate, que luego fue comprada por una sociedad. Fernanda le muestra que Octavio es el dueño de las acciones. Germán sale muy molesto a reclamarle a Octavio.