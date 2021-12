LA DESALMADA | Fernanda es sorprendida por un beso de César

Rigoberto quiere hablar con Ángela, quiere saber cómo dirán a los demás de su noviazgo terminado, Ángela le da igual, le parece absurdo lo que hace, será padrino de su hijo y es cómplice de Isabella que sólo quiere sacar dinero a Rafael. Ángela le reitera que lo ama, y que, si se descubre lo de él con ella, podría terminar todo en una tragedia. Ángela piensa que cada cosa que admiraba de Rigoberto las está perdiendo por las tonterías que dice. Rigoberto piensa que es su único apoyo y no la quiere perder. Ángela no quiere que le lastime más, porque no es su nana ni su psicóloga. Rigoberto le hubiese encantado enamorarse de ella, pero se conocieron a destiempo.

Mientras César le enseña defensa personal a Fernanda, él la besa. Fernanda lo quita de encima y dice que no le ha dado motivos para eso y que está confundido, sólo los une el mismo dolor. César le gusta su determinación para seguir adelante. Fernanda solo ama a Rafael. César se disculpa y que sigan adelante, pero Fernanda no quiere volverlo a ver.

Julia le da gracia que Rigoberto será el padrino de su hijo. Ella le pide que hable con Ángela para que mantenga al margen a Rigoberto y además que le haga entender que ese hijo es de Rafael.

Rafael piensa que Octavio debe disculparse con sus trabajadores. Octavio piensa que tiene la razón y que lo hará para que se sienta orgulloso de él.

María le da la razón a Piero y se preparará para continuar con su vida. Pero ninguno se atreve a decir que sienten algo mutuo.

Fernanda le comenta a Juana que César la besó. Juana piensa que es su cómplice y confidente y que era normal que pasara. Fernanda lo presentía, pero no pensaba que llegaría a eso. Piensa que es un buen hombre, pero no sabe qué hacer, no quiere que Rafael se entere. Juana piensa que César cree que Fernanda y Rafael no queden juntos después de su venganza. Fernanda recuerda que César le pregunta mucho si Rafael le perdonaría todo, pero ella dice que nada más lo ve como un amigo. Juana le menciona que Brenda también aprovecharía estar con Rafael si pasa algo.

Leticia le dice a Brenda que no esté así, porque su madre se perderá de no tener una buena hija. Brenda se ofrece a ser su hija, porque Leticia le comenta que siempre quiso una. Rafael llega y le dice que no quiere que se robe el cariño de su madre, que no se preocupe por lo de Viviana porque ellos le brindarán apoyo.

Octavio le comenta a Carmelo que no sabe quién lo delató. Carmelo le dice que vio a Rafael y Fernanda juntos. Luego llega Sandra para hablar con él. Le cuenta que Fernanda le amenazó por estar cerca de él, que si lo hace ella tomará cartas en el asunto. Octavio piensa que Fernanda está celosa.

Rafael nota ida a Fernanda. Ella dice que estaba pensando en lo que Brenda le comentó en el rancho del negocio con los quesos. Rafael le agradece cómo se comportó con Brenda contra su madre.

Fernanda le menciona a Brenda que habló con Rafael y aceptaron vender los quesos. Luego ella le pondría bloqueador a Fernanda, pero se va por un momento y Octavio aprovecha para llegar por su espalda y acariciarla. Fernanda se asusta y se voltea y dice que es alérgica a cierto tipo de alimañas. Octavio dice que sólo estaba allí para pedirle algo de trabajo.

Ángela visita a Isabella, piensa que lo de Rigoberto es asunto del pasado. Isabella piensa que pueden volver a ser amigas, pero Ángela no lo cree, y tampoco que su bebé sea de Rafael. Ángela no quiere saber de nada y le grita. Llega Rafael e Isabella le dice que está así porque terminó con Rigoberto.

Julia quiere saber cuál es el plan de Octavio con Brenda. Él no quiere que ande de chismosa, pero le comenta que deben tenerla cerca y le pide que no se meta con ella.