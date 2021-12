LA DESALMADA | Fernanda intimida a Octavio con su arma

Rafaelse queja con Fernanda por seguir guardándole secretos y diciéndole verdades a medias, piensa que su actitud dice más que mil palabras. Fernanda le responde que no se quería enamorar de él porque no se creía capaz y que él le demostró lo contrario y que ahora está muy enamorada. Si tiene secretos es porque tiene problemas para confiar, y que con su actitud cree que no debe confiar cien por ciento en las personas; luego decide irse a dormir a otra cama.