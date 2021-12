LA DESALMADA | Fernanda le deja claro su molestia a Brenda

Leticia le dice a Octavio que le llamaba, él se excusa que le había avisado que no lo esperaba. Leticia dice que llegó una visita de sorpresa, se trata de Brenda que se disculpa por no avisar. Octavio le recuerda que Rafael le estima mucho y que es parte de la familia porque Tsubaki era como su hermano. Luis le dice a Rafael que tenía muchas esperanzas de volver con Miriam y que ahora el bebé de Rosalina le aleja de eso. Rafael también piensa que el bebé de Isabella también trastoca su relación con Fernanda .

Octavio lamenta mucho que Brenda no se lleve con su madre, Leticia le duele eso y le dice que se quede en la hacienda hasta que se sienta mejor. Le dice que Rafael estaba muy preocupado por ella y que quería irse a México a buscarla.

Ángela llora por lo que tiene Rigoberto con Isabella, le duele verlo y le pide que se vaya. César se ofrece a ayudarla, pero ella dice que está derrotada en el amor.

David le pide a Juana y Luis la mano de Clara. Luis piensa que no debe haber problemas. Juana le advierte que si la lastima se las verás con ella, su lechuga de su huerto.

Julia quiere que nazca su nieto para que le den su finca. Le dice a Isabella que el del dinero es Octavio y no Rafael. Isabella sabe que su bebé es el boleto para salir de la miseria. Isabella siente que Octavio trajo a Brenda para juntarla con Brenda. Julia piensa que es lo mejor, porque Rafael tendría una mejor posición.

Rafael piensa que Fernanda es lo mejor que le ha pasado. Ella admite que al inicio intentó doblegarlo porque al inicio lo veía muy orgulloso. Le dice que gracias a él se sintió viva otra vez.

Carmelo le dice a Rigoberto que se está metiendo en la boca del lobo por Isabella. Carmelo le avisa que lo hace por él, que Octavio y Leticia se molestaran con él.

Rafael llega junto a Fernanda y les avisa que Brenda aceptó quedarse. Brenda se preocupa por Fernanda, qué dice que no le molesta. Julia llega para que vea a Isabella y le cuente cómo le fue. Rafael va, pero le dice a Julia que respete a Fernanda, porque le habló como si no estuviera.

Rafael le dice a Isabella que espera ser un buen padre como lo es Octavio, mientras Fernanda escucha tras la puerta.

Fernanda le pregunta a Clara si cree que Martina sabe de su pasado. Clara piensa que es lo mismo de siempre, y que Flor tiene guardado su secreto. Juana le pregunta si le dirá a David de su pasado, Clara dice que su pasado es pasado y está pisado, que David la quiere mucho.

Rafael le comenta a Brenda que hizo todo bien con ella. Ella recuerda que la llevaba a sus juntas y que ahora son él se siente sola. Rafael le responde que ahora es parte de la familia.

Germán le comenta a Leticia que si sabía que Octavio era dueño de su finca. Leticia no sabía nada y le parece raro eso. Germán no quiere que le diga nada a Octavio.

Fernanda le comenta a Juana que aparte de Julia e Isabella, ahora le llega Brenda. Sabe que Octavio la invitó, que la necesita de aliada para su empresa.

Ángela le dice a Germán que buscó un auditor para ver lo de su hacienda. Ángela le comenta que se enamoró sin sentido de Rigoberto, piensa que fue tonta al pensar que podría tener algo con él. Luego se abrazan y llega Julia y mira la escena.

Fernanda le pregunta a Brenda por cómo les fue. Fernanda no quiere pasar por alto algo, no le gusta que le diga a Rafael que es su ángel de la guarda porque no lo es.

Octavio visita a Martina, piensa que ella le dijo a Germán que él tiene su finca. Martina descarta eso. Ella dice que no toma los negocios como algo personal. Octavio le recuerda que tiene las tierras de César, luego que Martina le responde, Octavio le da una cachetada.