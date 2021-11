LA DESALMADA | Octavio explota tras la clausura de la empacadora

Rigoberto quiere saber que le pasa a Ángela, ella dice que entró en crisis y quiere velar por su vida profesional. Rigoberto le dice que la tendrá en su corazón. Germán le pregunta a Ángela porque no le dice la verdad, ella piensa que él sólo tiene ojos para Isabella.

Julia no soporta a Fernanda, no sabe porque tiene que verse con su hija fuera de la hacienda. Piensa que es muy astuta, se hace que no sea interesada, piensa que se embarazará pronto para cobrar la hacienda. Isabella le muestra un papel donde está embarazada, hizo cuentas y estuvo con Rafael. Julia le recomienda que se embarace de verdad porque Rafael la dejaría si inventa que perdió el que tiene.

César le dice que los ganaderos que deberían vender en el Sino Alto, pero ellos piensan que es idea de Fernanda, no confían en ella. Cesar dice que ella se está arriesgando por todos, quiere ayudarlos.

Fernanda llama para hacer la denuncia de la empacadora, que están trabajando con dos pipas.

Octavio dice que vienen haciendo el trabajo bien, pero los funcionarios le dicen que no pierda el tiempo, que le darán una multa y le clausurarán la empacadora porque sólo tiene dos pipas para los residuos.

Ángela se despide de Isabella, le agradece y le desea lo mejor. Isabella muy seca, le dice que si se despidió de Rigoberto.

Isabella llama a Rafael, que no le contesta. Julia le recomienda que vaya a verlo, ella piensa que es lo mejor así, Fernanda se entera.

Germán me avisa a Rafael que encerraron la empacadora. Él le avisa a Fernanda y se va a ver si puede ayudar.

Fernanda le da la noticia a César; Octavio puede perder millones. César piensa que poco a poco va a desesperar y cometer otro error. Fernanda no sabe si puede tener más cerca a Octavio. César lamenta no poder ayudar más; lamenta recordad cómo murió su hija y mujer.

Isabella le informa a Rafael que está embarazada. Le dice que hizo cuentas y fue cuando seguía en recuperación. Le pregunta que harán. Rafael no puede creer todo eso. Ella intenta aceptar lo suyo con Fernanda y le pregunta si quiere que nazca su hijo o que.

Rafael quiere que ese hijo nazca, y que luego resolverá lo suyo con Fernanda. Rafael recomienda que asumirá toda la responsabilidad de criar al bebé, Isabella no quiere alejarse del bebé. Rafael no la alejará. Isabella le agradece el apoyo, él insiste que es su obligación y una alegría, necesita tiempo para digerirlo. Isabella espera que se lo cuenta a Fernanda.

Rafael llega para ayudar a Octavio. Piensa que Germán es un buen negociador y podrá hacer bien el trabajo de Edgar. Los funcionarios le piden a Octavio que retire a sus trabajadores, porque le van a clausurar la empacadora. Octavio le dice a Rafael que no sabía que tenía dos pipas, que ese era el trabajo de Edgar. Rafael le recomienda que busque a alguien en quien pueda confiar. Octavio piensa que es él la persona indicada.

Rafael le menciona a Fernanda que tienen que hablar sobre ellos, le recuerda que la ama mucho y es su fuerza para vivir. Le cuenta que su padre le preguntó si quería trabajar con él, Fernanda le recomienda que acepte, y que le ayudará a trabajar en la hacienda y en la empacadora. Él intenta decirle algo más, pero Fernanda le besa e interrumpe.

Rafael le dice a Octavio que le había recomendado que su empacadora fuera ambientalista. Germán llama para avisarle que tiene que pagar una gran multa, y que debe tener algunas modificaciones en su empresa.