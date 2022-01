LA DESALMADA | Octavio intenta abusar de Fernanda

Miriam le dice a Piero que debió botar las fotos. Ahora junto a Luis, César y Juana, intentan hacer un plan para ayudar a Fernanda. César con una capucha, golpea a Carmelo y lo monta en un auto que maneja Luis.

Luis y Miriam se meten a la cabaña de Octavio, allí encuentran unas cajas con varios documentos. César les apura porque Julia está por llegar. Luis y Miriam le invitan que cambiaron una llanta. Octavio le escribe a Julia que no podrá ir a verla.

Fernanda pide habitaciones distantes, pero Octavio sale con que verán a Brenda mañana. Fernanda quiere que vayan a comer algo, Octavio le quita su teléfono, supuestamente para que no esté pendiente de Rafael. Luego de cenar, Octavio quiere llevarla a su habitación. Luego llega Juana junto a Brenda.

Luis encuentra facturas de Los Laureles, entre los papeles de Octavio.

César le dice a Carmelo que sabe todo lo de Rigoberto, que estuvo involucrado en lo del robo de su ganado y que le dirá eso. César quiere que le dé información, pero Carmelo se rehúsa.

Leticia encuentra en mala forma a Rafael. Leticia dice que dará instrucciones para que no la dejen entrar. Rafael dice no saber cómo pudo creer en Fernanda. Leticia replica lo mismo y que si no fueran por las fotos, jamás lo pensaría.

Ángela está más tranquila porque le dijo toda la verdad a Rafael sobre lo de Rigoberto e Isabella. Germán piensa lo mismo. Ángela sigue sin ánimos de nada, pero quiere distraerse con el trabajo.

César le comenta a Germán que Luis y Miriam quieren darle algo. Germán le dice que por eso no podían seguir con la investigación. Piero está preocupado por saber quién se llevó sus fotos, Germán piensa que Julia se las llevó.

César le dice a Ángela que pronto encontrará motivos para vivir y ser feliz, ya que él sólo quería morirse cuando supo que su esposa e hija murieron.

Julia piensa que, aunque se tarde, Octavio estará con ella. Julia le dice a Isabella que deben encontrar un ADN para hacer creer que su bebé es hijo de Rafael.

José le dice a David que cómo va a seguir con su trabajo si se lo pasa tomando. Rafael también está ahogando las penas.

Ángela le muestra a Germán unas facturas dónde las fechas coinciden con las fechas en las que se fue con Julia y Octavio se encargó de su finca.

Fernanda despierta a Juana y le dice que encontraron problemas contra Octavio, con la empacadora y con lo de la finca de Germán.

Leticia está preocupada por Rafael, él no se quiere seguir sintiendo mal menciona que ni siquiera lo ha llamado.

Carmelo le dice a Octavio que le secuestraron, que a pesar de que tenía una capucha, sabía que era César y le estuvo preguntando por cosas de Octavio.

Juana le comenta a Clara cómo le fue con Brenda. Ella no entendió lo del negocio, pero le pide a Clara que vaya, ella le encanta la idea para así olvidar todo lo que ha pasado con David.

Luis quiere que César se vaya porque Octavio intenta culparlo del robo de sus reses.

Octavio quiere saber qué se trae Fernanda con César. Ella insiste que no tiene nada con él. Octavio insiste que si lo defiende tanto es porque son amantes. Él dice que lo culpará por el robo de su ganado. Fernanda intenta desmentir eso. Octavio se abalanza hacia Fernanda y le dice que cuál es el jueguito, porque piensa que Fernanda está interesada en él. Luego la agarra y la besa a la fuerza y le dicen que lo hagan. Fernanda lo golpea con una pierda y Octavio dice que ella lo ama. Fernanda toma el caballo y sale del sitio. Llega donde Juana y le cuenta lo que pasó. Quieren seguir con el plan de entregar los papeles que encontraron.

Rosalina perdonó a Luis, él considera que Gabriel es un buen muchacho. Luis piensa que, si no se dan las cosas con Miriam, debería irse, no lejos, pero irse. No quiere que ella lo vea solamente como el padre de su hijo.

Rafael busca pruebas para saber por qué Fernanda lo engañó. Octavio le dice que Fernanda lo golpeó y le comenta que César le robó. Y que ella lo defendió y que fue la que debió desconectar las cámaras de vigilancia. Octavio le dice que ella se ofreció había él a cambio de su "amante". Rafael no puede creerlo. Piensa que la mujer de la que se enamoró nunca existió. Octavio le menciona que ella le dijo mentiras para ponerlo en su contra.

Octavio le dice todo a Leticia. Le cuenta que Fernanda se metió en su habitación para ofrecerse para que perdonará a César. Leticia piensa que es el colmo y quiere buscarla para reclamarle. Octavio le pide que no se rebaje. Octavio le pide que Leticia firme unos documentos para que le dé el poder de hacer trámites sin su firma y así no molestar tanto. Leticia le responde que le gustaría saber para qué es eso, Octavio quiere quitarle peso al asunto.