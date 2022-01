LA DESALMADA | Octavio le ruega a Leticia que le perdone

David no puede creer lo que dijo Fernanda de Octavio . Fernanda le dice que uno no sabe que puede esperar de gente mala. David dice que no es como Clara. Fernanda le cuenta cómo pasó todo con Clara para llegar a prostituirse. Clara llega y dice que buscan a César y que piensan que está en la hacienda de Fernanda. Ella espera que haga algo mejor que Antonio.

Isabella le dice a Germán que es bueno que se separara de Julia. La considera una mujer mala y que quería que abortara a su bebé. Germán sabía que el bebé era de Rigoberto y piensa que debe decírselo a Rafael. Ella tiene miedo, pero Germán piensa que estará más tranquila. Rafael llega y le dice a Isabella que eso no era lo que quería para el bebé. Rafael le comenta que quiere registrarlo a su nombre. Isabella le confiesa que el bebé era de Rigoberto y todo lo hizo por venganza a Fernanda y para que él y su padre las mantuvieran. Isabella le pide que le disculpe y él acepta, pero también dice que ella debe perdonarse.

Panchita le dice a Carmelo que Isabella perdió a su bebé, que sería su nieto. Panchita trata de calmarlo y le dice que llore y lo saque todo. Él llora porque era lo único que le quedaba de Rigoberto.

Fernanda visita a Isabella, Isa quiere agradecerle por salvarle la vida y disculparse por todo lo que hizo. Isabella cree que lo mejor era destapar el secreto de Julia. Lo único que lamenta Isabella es no tener a Rigoberto para pedirle perdón.

Octavio le volverá a casa, Rafael dice que tiene que explicar cosas. Octavio le dice que dejó pasar lo de la empacadora, pero jura que no ha matado a nadie y que sería incapaz de forzar a una mujer a estar con él.

Fernanda va a la hacienda para hablar con Rafael. Él le comenta que Octavio dice que busca difamarlo. Fernanda le dice que mató a su esposo frente a ella y luego la violó. Rafael le pregunta por qué se casó con él sabiendo que es el hijo de Octavio. Fernanda dice que tenía que buscar pruebas contra Octavio. Pero Rafael no escucha la respuesta que espera. Octavio dice que se casó con él para robarle y estar con su amante César. Fernanda le dice que se enamoró de él sin saber quién era su padre. Leticia dice que, aunque Octavio la engaño no sería capaz de violar. Antonio muestra unos documentos que dicen que Santiago murió en un accidente. Leticia cuestiona que por qué no lo denunció, Fernanda lo hizo para salvar su vida, además le recomienda a Leticia que no firme documentos sin saber para qué son.

Germán carga a su nieto por última vez, piensa que Isabella debe rehacer su vida y la quiere a pesar de todo. Isabella usará el anillo que le dio Rigoberto para recordad ser mejor persona.

Fernanda dice que lo único que le unía a César era el dolor de perder a sus familias. Rafael piensa que todo lo tenía calculado y planeado. Fernanda le dice que puede dudar de todo lo que dijo de Octavio pero que no dude que lo ama porque en eso nunca le mintió, daría su vida por él. Rafael le dice que se largue y no vuelva, Fernanda responde que lo ama y se va

Rafael no perdona que engañara a su madre.

Fernanda se disculpa con Leticia, que se sintió humillada de enterarse de eso frente a Rafael. Fernanda dice que es el principio, Octavio es un ser oscuro y espera que Leticia lo descubra.

Encuentran a Candela herida, Miriam dice que ella no tenía por qué tomar su lugar.

Brenda llega para ver a Rafael. Él dice que han pasado cosas muy desagradables. Dice que Fernanda nunca lo quiso y se casó con él para entrar en su familia y destruirla. Brenda dice que ella lo veía con amor. Rafael responde que es una mentirosa.

Fernanda quiere que César se esconda porque lo siguen buscando. César no permitirá que le hagan daño. Fernanda dice que Rafael no le quiere creer y que su matrimonio se perdió.

Leticia no quiere estar cerca de Octavio. Lamenta que le engañara con su amiga y le comenta que le dejó pasar muchas, pero ahora no quiere que estén en la misma habitación.

Fernanda le pide ayuda a Brenda, pero ella piensa que con todo lo que ha escuchado, no le puede creer. Brenda está del lado de Rafael y después de todo lo que ha escuchado, no quiere que lo lastime.

David quiere hacer una auditoría a su padre para saber si es verdad lo que dijo Fernanda sobre los negocios turbios entre Octavio y Antonio.

César visita a Rafael y le dice que no es amante de Fernanda y que quemó sus tierras y por eso quiso matarlo. César admite que se enamoró de ella, pero por desgracia para él se enamoró de Rafael. César dice que si la sigue alejando no descansará hasta casarse con ella. Moreno llega para arrestar a César que dice que es inocente. Rafael responde que no han confirmado nada en contra de su padre.

Isabella entierra a su bebé, Germán le acompaña. Ángela llega e Isabella le dice que ya dejaron a su bebé con Rigoberto. Admite ser muy egoísta y le hubiese encantado tener sus valores y carácter. Pensaba que ella se lo merecía. Ángela dice que vuelvan a hacer amigas nuevamente.

Fernanda advierte que le habían dicho desde el inicio que iban a pagar por Fernanda. Juana piensa ir si hubiese denunciado desde el principio, ella estaría muerta. Clara considera que lo hizo bien, porque ella también debió hacerlo con el hombre que la puso a prostituirse.

Brenda quiere ayudar a Leticia, le indigna lo que hizo Fernanda por Rafael y Octavio por ella. Octavio dice que vio como César le amenazaba con el arma. Moreno dice que lo llevarán hasta la estatal y Brenda pregunta si será juzgado.

Candela dice que lo hizo para sentirse como Miriam, amaba a Luis y quería vivir su vida. Le pide perdón. Miriam dice que desde el momento que ocupó su lugar para defenderla, la perdonó.

Leticia perdona a Carmelo por lo de Julia porque sabe que él lo hizo por ser un hombre leal para Octavio. Leticia piensa que es un buen hombre. Carmelo piensa que Leticia es una santa y le agradece por perdonarlo.

Fernanda le entrega a David, copias de documentos para inculpar a Octavio y Antonio. Juana dice que la desconfianza es mutua y por eso le entregan los documentos en USB.

David le pide a Moreno que le entregué el documento con la información sobre la muerte de Santiago, pero Moreno dice que Antonio se encargó de ello.