LA DESALMADA | Octavio planea desaparecer a Fernanda

Ángela le dice a Rigoberto que está con él porque le aprecia, espera que algún día lo vea con ella lo ve. de Pensarán que les dieran a todos. Flor le pide a Clara que le haga el favor de atender al señor, ella se niega, pero otra trabajadora piensa ponerle algo en la bebida. Isabella le deja claro a Fernanda que sigue con Rafael , Fernanda le recuerda que él la dejó, y que es una desalmada, por lo que debe tener cuidado. Leticia le exige saber a Octavio porque quiso ir a la fiesta, le dice que fue porque de seguro está su amante allí. Ella no quiere aparentar que son la pareja ideal, está cansada de siempre olerlo a otra mujer. Octavio intenta calmarla y toma lo para llevársela.

Fernanda le cuenta a Rafael que Isabella le dijo que volvieron, ella quiere que vuelva a pensar lo de ellos, Rafael insiste que ella le. había dejado claro que no había un "nosotros" y que ya no hay nada para ellos.

Miriam le comenta a Luis que recuerda a César, que visitaba la iglesia, que no sabe si Fernanda sabe algo de lo que pasó a su esposa e hija.

César se percata que Clara está en el burdel, la sigue y enfrenta al hombre que está con ella. Pero llega el hijo del señor, y le apunta con un arma y pide que la deje. Flor llega y dice que dejen a su hermano. El chico mira de frente a César y le dice a su padre que es César Franco, el hombre que le salvó la vida en la cárcel. Es así como César se salva y logra llevarse a Clara.

Fernanda provoca a Isabella diciéndole que estará sola por si algún novio inseguro quiere visitarla, Rafael agarra a Isabella que quiere lanzarse hacia Fernanda y se van.

Mientras Sandra, Juana y Gabriel hablan de lo que le pudo haber pasado a Clara, llega César con ella en los brazos, y les dice que la drogaron.

Octavio no sabe si es peor verlo borracho o verlo distraído por Fernanda, Octavio le dice que él sabe que es estar perdido por una mujer, pero Rafael asegura que volvió a decirle que no la quiere.

Carmelo levanta a Rigoberto por el escándalo que hizo en la fiesta frente a los patrones, mientras lo golpea, llega Leticia e impide que lo siga haciendo. Rigoberto se excusa por lo que hizo, no sabe controlar lo que siente, no sabe quitar el dolor que tiene en el corazón. Leticia dice que no deben recibir amor a medias.

Rafael sale en busca de Fernanda, dice que no sabe por qué regresó, siempre que la busca pasa algo malo. Fernanda quiere que hagan las pases y que sean amigos, Rafael le recuerda que ella lo trato como una basura. Rafael dice que no piden ser amigos después de todo lo que pasó, Fernanda piensa que, si es imposible que sean amigos, porque se gustan demasiado.

Fernanda llega a su hacienda, y le dice a Juana que ahora todo está bien con Rafael, que no le sorprenda si lo ve por allí.

Rafael le comenta a Octavio que vio a Fernanda, y que acordaron un trato cordial.

Ángela no quiere hacer más el paro a Isabella, le promete que, si hay una próxima vez, no meterá las manos al fuego por ella.

Octavio tiene el plan de desaparecer a Fernanda, para ello encomienda a Carmelo que la desaparezca.

César le advierte a Fernanda que la invitación puede ser una trampa de los Toscanos, ella dice que tendrá cuidado, que cualquier cosa le avisa.

Isabella llega para hablar con Rigoberto, sabe que todo es difícil pero no puede repetirse para seguir el plan. Él pide que le diga que le quiere, ella admite que la vuelve loca.

David logró ver finalmente a Clara, le dice que en el tiempo que estuvo sin ella, se dio cuenta lo mucho que la ama, piensa que es trabajadora y valiente. Clara está lista para decirle su verdad, pero llega Sandra e interrumpe lo que dirá; Sandra quiere que sean felices.

Leticia me advierte a Octavio si confirma sus sospechas, le pedirá el divorcio. Octavio le dice que se busque un mejor pretexto para ello.