LA DESALMADA | Octavio saca a relucir el secreto de Clara

Luis le pide a Piero que este pendiente de Miriam, él cree que no era necesario. Luis quería decirlo y entiende que este enojado. Piero dice que se hará a cargo de su mamá para que él no vuelva con el pretexto. Piero le confiesa que no está enojado con Luis, que le responde que Piero siempre estuvo primero en su vida; Piero le extrañará.

César no quiere que Miriam le cocine a Luis para su boda, porque, aunque tenga mucho temple, le da pena.

María llega y le dice a Piero que ya no es novia de Gabriel y que si está listo para casarse. Piero dice que no está listo porque tiene que madurar y hacer su matrimonio. Luego María le pregunta si pueden ser novios y se besan.

Rafael nota que Fernanda está triste durante la boda de Luis y Rosalina. Ella dice que es por Miriam y Luis, pero Rafael sabe que es por lo que le pasó a Santiago.

Rosalina le dice al padre que no acepta, porque no estaba segura de que quiere a Luis. Confiesa que ya no lo ama y que sin darse cuenta se enamoró de otro. Rosalina decide irse, Luis intenta retenerla. Rosalina dice que se enamoró de un imposible, pero Gabriel estaba escuchando y dice que acepta, aunque los del pueblo hablen de ellos.

David le cuenta a Juana, Gabriel y Rosalina que ya tienen casa y que si gana las elecciones la arreglará de una vez.

Sandra lleva a un hombre para que hable de Clara. Octavio espera que su información sea valiosa. Este tipo le comenta a Sandra que tenga cuidado con Octavio porque es de armas tomar.

Miriam le comenta a Luis que no confía en él y que debe darle tiempo. Todo cambió por la hija de Rosalina. Miriam le pide que siga con sus planes y se vaya.

Gabriel duda de que Sandra sea buena corriendo caballos, quiere saber por qué es tan buena para Octavio.

Octavio le comenta a Julia que tiene todo listo para exponer a David. Julia dice que Leticia es una tonta porque llevan tanto tiempo juntos y ella no sospecha. Mientras esto ocurre, César les está grabando con su celular.

Brenda le da pena tener que irse porque le gusta trabajar desde casa, se siente querida y protegida. Luego llega Viviana para decirle que es propietaria de los bienes de su difunto esposo.

Octavio se presenta con ella y le dice que está dispuesto a comprar sus acciones. Brenda me comenta lo que hizo Octavio por ella, prefiere que las cosas queden con una persona de confianza. César llama a Fernanda para avisarle que tiene las pruebas en contra de Octavio.

Luis le comenta a Erasmo que no sabe porque Miriam no quiere tener hijos, Erasmo piensa que debe ser porque no quiere competir con Rosalina. Pero luego sale desnuda del closet Candela y les dice que es posible que Miriam no pueda tener hijos ya y les pregunta si saben qué es la menopausia.

El hombre que buscó Sandra revela que Sandra trabajaba en el burdel de Flor y que si David ocultaba ese secreto él podría ocultar algo más. Clara me confirma a David que si es verdad todo lo que dijo. David no puede creer que ella trabajaba vendiéndose, Clara intenta explicarle, pero ella no quiere saber nada. David no puede creer que la mujer que el ama a resultar ser la fogosa. David se pregunta por qué esperaba tanto para decirle. Clara le dice que es lo que es gracias a todo lo que vivió. David piensa que el amor que sentía por ella murió.

Antonio le comenta a Martina que David debe estar sufriendo mucho. Martina piensa que se lo merece, lo tenía todo y lo perdió. Cree que Antonio debe estar tranquilo porque ahora David no ganará con eso.

Clara no quiere saber de nada, no entiende por qué le tenía que pasar eso. Fernanda piensa que debe esperar que se calme porque él la ama. Clara piensa que no hay remedio y no quiere ver a nadie.

David piensa que su día empezó cómo uno de los más felices y todo cambió. Rafael le pregunta si de verdad le había dicho que no quería saber de su pasado. Martina llega y le dice a su hijo que se lo había dicho.