LA DESALMADA | Rafael le muestra a Fernanda las fotos que tiene de ella con César

Juana le cuenta a Fernanda y Clara que Sandra fue la que contó todo a Octavio . Fernanda le dice que debió aceptar lo que hizo. Clara no la puede perdonar, le dolió saber lo que hizo y por lo menos no vive con él temor de su pasado. Sandra le pide perdón porque se le fue la lengua. Clara le cachetea para que no vuelva a soltar la lengua sin pensar.

Brenda se despide de Rafael y Octavio a pesar de su cariño tiene que arreglar sus asuntos. Brenda se encargará con Aaron para lidiar con lo de Viviana. Octavio esperaba tener las acciones de la empresa. Brenda le dice que no se puede saltar los pasos y no tiene la última palabra.

Fernanda le cuenta a Octavio que Sandra fue quién dijo el secreto de Clara.

Ángela extraña a Rigoberto, se siente culpable por callar lo de Isabella. Piero sabe que dejó que los demás sufrieran por su silencio. Ángela no sabe qué hacer. Piero le pide que se calme, y que debe decirle la verdad a Rafael. Ángela no quiere por la vergüenza. Piero piensa que debe enfrentarlo o eso lo seguirá por toda su vida.

Octavio le revela a Fernanda que apoyará a David en su alcaldía, ahora saben que intervendrá en los asuntos del pueblo.

Octavio se molesta porque Brenda se irá en el momento que se acercaba a Rafael. Que contaba con que el hijo de Isabella fuera el hijo de Rafael para separarlo de Fernanda, pero sabe que es de Rigoberto. Octavio le pide a Carmelo que se deshaga de Sandra cuando se vaya del pueblo porque ya sabe de su interés en Fernanda.

Fernanda le recomienda a Brenda que no se rinda con su madre, le ofrece su apoyo. Brenda asegura que hay cosas que no puede ayudarle en todo y le toca hacerlo sola. Fernanda le recuerda que es su amiga y que sería capaz de recibir una bala por ella. Brenda se dice a sí misma que se va porque se enamoró de Rafael.

Isidoro le entrega el dinero a Carmelo, dinero que le tocaba a Rigoberto. Isidoro le dice que era un buen amigo. Carmelo responde que después de muerto le siguen despreciando.

Julia piensa que los problemas de sus hijos no deben afectarlos, Octavio le dice que se olvide de Los Laureles, pero mientras me siga gustando, la mantendrá. Luego le pide que se vaya a su cuarto porque no la quiere por la casa.

Fernanda le dice a César que se tiene que ir del primor porque cada vez más Octavio se acerca más a su padre. Fernanda le comenta a Rafael que deben irse a su hacienda. Rafael también piensa lo mismo, pero ahora mismo tiene que velar por el bebé de Isabella, que después que nace, se pueden ir dónde ella diga.

Candela le dice a Erasmo que no le cae mal y pueden seguir siendo amigos, él no se quiere quedar donde no le quieran, tampoco dirá el secreto de su pierna.

Piero tiene fotos muy comprometedoras de Fernanda con César, Miriam le pide que las bote porque además Fernanda no lo sabe. Piero las quiere meter en un concurso. Ángela le entregará a David lo que tiene de su trabajo y se irá a la ciudad.

Julia descubre las fotos de Fernanda con César, las toma y guarda, luego busca a Germán para hablar de Octavio porque les quiere correr de la hacienda. Quiere más dinero porque no es suficiente. Germán no le dará más a ella y le dice que busque trabajo. Le entrega su anillo de bodas y le dice que no significa nada para él.

Ángela le cuenta la verdad a Rafael, ella aclara que Isabella decía que lo amaba, luego ella se enamoró de Rigoberto. Ángela le cuenta que Rigo no quería lastimarla porque pensaba que ya estaba bien con Fernanda.

Miriam habla con Luis sobre Fernanda. No sabe si dejará de hacer su justicia porque Octavio abusó de ella y además casi la mata. Luis le preocupa que pase mucho tiempo con él porque cada día es más peligroso.

Julia le entrega a Octavio las fotos de Fernanda y César. Octavio se molesta y Julia le dice que parece él el cornudo. Octavio le dice qué es porque se metió con su hijo. Octavio promete que eso no se quedará así.

Flor le cuenta a César que Isidoro y Rigoberto le robaron a Octavio y que Carmelo quedó involucrado porque lo dejó escapar para dejarle a su hijo.

Isabella quiere hablar con Rafael. Él le cuenta que si el hijo es de él se encargará y le dará mucho amor. Justifica que Rigoberto tuvo un amor ciego pero que a ella no la puede justificar.

Fernanda escucha cuando Antonio le dice a Octavio que quiere que acusen a César de liderizar a los ladrones de su ganado.

Juana le dice a César que deje de amenazar a Fernanda, porque si ella se quiere alejar del problema, debería comprenderla. César seguirá con su plan sólo o sin ella.

Fernanda le cuenta a Juana que Octavio quiere inculpar a César del robo de ganado y que ahora si seguirá con el plan para que Rafael se dé cuenta del padre que tiene.

Octavio le entrega a Rafael las fotos de Fernanda junto a César. Que ella siempre quiso su dinero y siempre tuvo la razón. Rafael se enfada y se va.

Antonio felicita a David y le cuenta que tiene. que ver algunas cosas de la alcaldía, y que se dará cuenta que le tocó ceder a cosas para sacar a flote su mandato.

Fernanda tiene un plan para desenmascarar a Octavio, pero es muy riesgoso. Rafael llega y le muestra las fotos de Fernanda y César juntos. No sabe quién es peor, si ella o Isabella. Rafael no peleará y dice que le regala a Fernanda.

Octavio le dará mucho dinero a Antonio y Martina para meter preso a César, también hablan de que se han acercado a David.

Fernanda quiere explicarle a Rafael lo que pasó, pero él no quiere saber nada. Ella dice que Piero tomó fotos y era porque César le estaba entrenando. Fernanda no quiere perderlo. Pero Rafael quiere que se vaya. Fernanda se va, pero dice que le demostrará que está equivocado.