LA DESALMADA | Rafael con los riesgos de quedar lisiado o morir

Fernanda se va a hablar frente a la tumba de su exesposo Santiago, pensó que Rafael era un hombre bueno, pide que le ayude, porque se está volviendo loca, loca de dolor. No sabe cómo pudo confiar en Rafael y traicionarlo.

Carmelo jura que va a proteger a Leticia , pero aparece Panchita para avisar que llaman del hospital. Leticia llega al hospital y le deja el mensaje a Octavio , el doctor le dice que tiene la bala alojada en su cuerpo, dañando su costilla y médula espinal y existe la posibilidad de que no vuelva a caminar. La otra opción es muy riesgosa y podría morir, Leticia le pide que lo salve y hagan lo que tenga que hacer. Rigoberto le da unas palabras de aliento ante una Leticia muy angustiada que solicita ver a su hijo. Leticia le habla, que luche y que pronto los verá.

Fernanda les dice a los ganadores si están seguros de confiar en un hombre de la empacadora. Los ganadores creen en Germán. Juana lo único que les dice es que ellos toman la decisión. También le comentan que los hombres que los atacaron le mandaron a amenazar diciéndole que la iban a quemar si se metía con ellos. Fernanda le recomienda que no se acerquen a la empacadora, porque ellos no son de fiar y en el pueblo no hay justicia. Juana cree que Fernanda los va a guiar a hacer lo correcto.

Mientras Octavio y Julia están juntos, llega Carmelo y le avisa que le dispararon a Rafael y está muy grave en el hospital. Julia le dice que pueden vestirse en la camioneta, pero el enfadado dice que no la quiere cerca.

David y Clara se besan, llega Sandra e inventa una excusa para que dejen de estar juntos, y ella le recuerda que tenían que jugar limpio. David no le importa el pasado de Clara, no quiere ser el premio de nadie. Clara quiere pasar el tiempo con él. Piero le dice a Panchita que quiere su permiso para ser amigo de María. Ella le advierte que no la deje embarazada.

Julia llama a Isabella para decirle que tiene una gran oportunidad para que los Toscano vean lo mucho que se preocupa por Rafael, porque está en el hospital grave.

El doctor dice que no le puede sacar la bala, y puede quedar paralítico, y es un riesgo sacarla, por lo que deja en Octavio y Leticia, la decisión.

Mientras Julia, Luis y Miriam hablan de cómo les fue en el hospital, Fernanda escucha que Rafael puede quedar paralítico y les dice que es lo menos que se merece, porque ella es la que más ha sufrido. Juana se da cuenta que lo de Rafael le duele porque nota que lo quiere. Fernanda no sabe cuántas veces le tiene que explicar que el dije de toro es lo que recuerda mientras era abusada. Juana le recuerda que dice estar segura de que él es quien la violó, pero aceptó que Luis investigara.

Ángela le deja una interrogante a Rigoberto, ¿Si Rafael lo estuviera, se casaría con él?

Isabella le dice a su madre que no piensa cuidar a un lisiado, Julia le insiste en que sea como sea, debe casarse con Rafael.