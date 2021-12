LA DESALMADA | Rafael piensa que Fernanda oculta algo

Fernanda sigue a Carmelo que lleva unos documentos a una casa. Miriam le llama porque no saben nada de César. Octavio le pide a Mateo que hable con los pequeños ganaderos para que voten por él. Además, le pide que le cuente todo lo que sepa de Fernanda. Rafael sabe que Ángela y Rigoberto ya terminaron. Además, le cuenta que tenían la grabación de la persona que denunció lo de Octavio, pero con la voz distorsionada.

Juana le dice a Luis que esté mal que se case con Rosalina y siga celando a Miriam. Luis dice que no puede sacarla de su corazón, pero puede ser más cuidadoso para no molestar a Rosalina.

Leticia le comenta a Julia que intenta animar a Brenda, pero no pudo. Julia piensa que nos debería estar preocupada con tanto dinero que tiene. Octavio piensa que Brenda debe ser la única heredera de Mega Súper y que Viviana no debería recibir nada.

David le dice a Martina que su matrimonio se acerca. Martina le recuerda que está a tiempo de terminar con eso.

Isabella recuerda que Rafael no le hace caso y que su amiga la dejó. Julia le pide que se acerque más a Brenda. Isabella piensa que Julia no se debe confiar con Leticia.

Fernanda lamenta que César se fuera solo a los Laureles. César le comenta que no tuvo suerte, pero Fernanda le cuenta lo que vio de Carmelo. César piensa que Octavio tal vez no le hará daño porque le interesa, pero Carmelo si sería capaz de matarla. César recuerda que se acerquen las elecciones y Octavio no debe ganar.

Octavio le pide a Carmelo que averigüe todo lo que pueda de Viviana, ella podría meterse en los planes que tiene con Rafael y Brenda.

Carmelo le comenta a Rigoberto que los ladrones de ganado están cerca porque le disparó a uno. Rigoberto le cuestiona por estar en la hacienda que era de Germán. Carmelo le avisa que reforzarán la vigilancia y le avisará dónde pondrán las cámaras.

Fernanda llega para hablar con Octavio, le dice que revisó su plan, también quiere seguir hablando de ponerlo contra Rafael. También le cuestiona por qué le pidió a Sandra alejarse de él. Fernanda quiere que esté lejos, Octavio se siente halagado, y le dice que no puede estar sin ella. Rafael escucha eso y Octavio le aclara que ella es hermosa y muy inteligente.

Erasmo descubre a Candela caminando. Él no quiere que le siga jugando chueco a Luis, Candela intenta convencerlo, pero Erasmo le da un mes para que le cuente a Luis y Miriam.

Martina le dice a Julia que no quiere que vayan a la boda de David. Piensa que todo es culpa de Rafael por meterse con Fernanda. Martina dice que irá a la boda y en media ceremonia y en frente de todo, le dirá la verdad de Clara. Leticia le dice que si apoyará a su David porque sabe de su aprecio.

Fernanda está algo incómoda, luego de lo que pasó con Octavio, luego llega Brenda e intentaba decirle algo a Rafael. Fernanda se va al cuarto y llora diciendo que no puede más.

Isabella aprovecha para decirle a todos que le dieron permiso para dar paseos cortos por la hacienda. Isabella promete cuidarse mucho y cuidar a su hijo.

Fernanda frente a la tumba de Santiago, quiere irse con Rafael, pero sabe que está cerca de cumplir con la venganza de Octavio, pero siente miedo. Rafael se acerca y se entera que del nombre del ex esposo de Fernanda. Rafael le pregunta por qué le sepultó allí, ella dice que hay una parte de ella que aún lo extraña y siempre lo lleva presente.

Brenda le comenta a Octavio que Fernanda y Rafael se ven peleados, Octavio le dice que ellos aparentan estar bien, pero la realidad es otra.