Marjorie de Sousa habla de sus escenas "Hot" con Eduardo Santamarina en "La Desalmada"

Protección y compañerismo

"Son escenas como de ¡ay, qué pena!, pero muy cuidadas. Mis directores me han protegido mucho, me han cuidado, el equipo también, y tengo un gran compañero de escena; con Eduardo, aparte de tener mucha química, yo creo que de parte y parte los dos nos sentimos muy tranquilos, muy cómodos y esto también ayuda a hacer esas escenas".

Muchas indicaciones

"Literal estás escuchando al director en el apuntador y entonces no puedes voltear la cara porque se te ve y tienes que cuidarte que no se te vaya a salir nada a pesar de que estamos protegidos y [estar pendiente de] la iluminación, la cara no la voltees hasta acá y el cuerpo tienes que hacer esto...". "Son escenas que como mujer son bien difíciles, pero cuando tienes un equipo así que sabes que te cuida es mucho más relajado".

No pierdas ningún detalle de "La Desalmada", de lunes a viernes por Telemetro luego de " Enfermeras".

FUENTE: People