Luz de Mi Vida:  Conoce el reparto completo

Elif

Elif, propietaria de una empresa organizativa, es una mujer reflexiva, amable y talentosa. Tiene un matrimonio amoroso y una carrera exitosa que creó desde cero. La vida perfecta de Elif da un vuelco con malas noticias de la muerte de su esposo y la aparición de una hija que ella desconocía.

Mientras todos sus recuerdos están rotos y tiene que empezar todo de nuevo, un pequeño milagro saca a la luz la oscura vida de Elif.

Gunes

Por las palabras de su madre, vivió situaciones traumáticas y se volvió retraída. Lejos de verse privado del amor y cuidado maternal, fue mal atendido. Estaba tan retraído que se negó a hablar. La alegría llegaba a su mundo cuando su padre Hakan venía a verlo de vez en cuando.

Aunque el amor y el cuidado de su padre conectaron a Güne con la vida, y aunque podía hablar, se negaba a hacerlo hasta que conoció a Elif.

Firat

Firat es un hombre inteligente, trabajador, honesto y confiable. Es el presidente de la junta directiva de Arkan Holding, el niño de los ojos de su madre Ümran y el futuro de la familia.

Mientras Frat mantiene a su familia fuera de su vista, asume cargas que no son fáciles de llevar. Después de conocer a Elif, su vida se vuelve más complicada de lo que esperaba, pero el amor le da la fuerza que necesita para superar todas las dificultades.

Dila

Dila es la hija traviesa, rebelde y ocupada de la familia Ayaz. Su mayor temor en la vida es parecerse a su madre Ümran... Sólo para alejarse de ella, se escapó de casa y se embarcó en una nueva aventura, dejando atrás a su amado padre Cemil y a su hermano mayor Frat.

Cuando regresa hoy, trae consigo un rompecabezas difícil de resolver. Ahora está listo para alterar la química de toda la familia y reescribir las reglas.

Urman

Ümran es una mujer autoritaria que pertenece a una familia establecida desde hace mucho tiempo y es leal a las tradiciones. Su familia es todo su mundo. No hay nada que no haga para proteger a sus hijos y está decidido a protegerlos incluso de ellos mismos si es necesario.

Mientras Firat es una obra de maestría cuya masa él mismo amasa, Dila es la prueba más dura de su vida... Pero las pruebas más difíciles de la vida provienen de aquellos que no esperamos.

Mientras Ümran está ocupado con Dila, no puede ver que el verdadero peligro proviene de Frat.

Sude

Sude es una mujer ambiciosa, idealista, atractiva y bella. Es amigo de Frat de la universidad. Está enamorada de el desde el día en que se sentaron en el mismo banco. Él sabe muy bien a dónde pertenece.

Ella es la novia de la familia Ayaz, la esposa que Frat llevará en su brazo. Si no hoy, mañana. No hay ningún riesgo que no pueda correr para hacer realidad este sueño.