Detienen por pornografía infantil a Kyle Carrozza, creador de Mighty Magiswords de Cartoon Network

El delito de posesión de pornografía infantil puede ser tipificado como un delito menor o mayor en el estado de California. De tal manera, la pena correspondiente por ambos cargos atribuidos a Carrozza incluyen hasta un año en la cárcel del condado o tres años en prisión estatal, y/o una multa de 2,500 dólares, según medios internacionales.

La acusación presentada contra el animador podría ser clasificada tanto como delito menor o mayor, dependiendo de la cantidad y naturaleza del material en cuestión.

Cabe mencionar que si es hallado culpable tendrá que registrarse como agresor sexual, conforme a las leyes estatales. Los crímenes mencionados no incluyen materiales como dibujos, figurines, estatuas o películas clasificadas por la Asociación de la Industria Cinematográfica de Estados Unidos.

Kyle Carrozza, creador de grandes animaciones

Carrozza, de 45 años, ha tenido una prolífica carrera trabajando como animador y artista storyboard no solo para Cartoon Network, sino también para Disney, PBS Kids y Nickelodeon.

Entre sus proyectos destacados se incluyen trabajos como artista de storyboard y animador en series como Hora de aventura (Adventure Time), el reboot de 2020 de Animanía (Animaniacs) y Los Jóvenes Titanes en acción.

Además, los proyectos de Kyle en televisión también incluyen programas como Doctora Juguetes, Pecezuelos, Fanboy & Chum Chum y Danger Rangers.

Participó en la película Bob Esponja: un héroe fuera del agua (The Spongebob Movie: Sponge Out of Water).